Шаламанов: Не бива да се поддаваме на провокациите на Северна Македония

Според бившият зам.-министър Велизар Шаламанов физическите провокации идват от страна на РСМ. Според него те са част от по-голяма стратегия, която идва от Москва, която от своя страна ни определя като “неприятелска държава”.

“Тя разполага с различни инструменти - един от тях е управлението в Северна Македония за отслабване на позициите на България за създаване на напрежение за отвличане на вниманието”, каза Шаламанов в предаването "Денят ON AIR".

Ролята на България в ЕС и НАТО

Силна България в силен ЕС означава да сме по-близо в основните процеси в ЕС, НАТО, подчерта бившият зам.-министър и напомни, че предстои среща на върха на НАТО.

"Вместо това ние се ангажираме с елементарни провокации и сме обвинявани, че водим хибридна война срещу Скопие. Имаме силна позиция в ЕС и Европейския парламент. Нашите интереси ще бъдат защитени тогава, когато ние сме активен участник в процесите на ЕС. Не бива да се въвличаме в двустранни спорове с РСМ и да се поддаваме на провокации", настоя Шаламанов.

Според него българското общество трябва да се фокусира върху своите интереси, а те трябва да бъдат ясно дефиниране.

Неясна външна политика

Пред Bulgaria ON AIR Шаламанов каза, че неяснотата във външната политика е по отношение на приоритетите в ЕС и НАТО ни прави уязвими. “Тя, към натиска от Русия, в някаква степен активира и Турция, защото тя не може да приеме, че България, изолирайки се от НАТО и ЕС, ще попадне под по-голяма зависимост на Русия", добави експертът.

Шаламанов подчерта, че новата власт има на разположение 100 дни, които текат бързо.

"В сферата на външната политика и на отбраната е много важно да имаме изчистени позиции. Бързите посещения на премиера Радев в Берлин, Париж и Брюксел вместо да изяснят визията на България, въведоха в трудна ситуация разбирането на нашите намерения", смята той.

Военната помощ за Украйна

Шаламанов коментира и спирането на безвъзмездните доставки на военна помощ от българските запаси за Украйна.

"Един от важните странични ефекти е, че България по никакъв начин не се възползва от подписаното споразумение за сигурност за Украйна, а то е единственият действен инструмент за превъоръжаване на Българската армия за трансформиране на отбранителната ни индустрия. България се самоизключва от най-важния европейски проект, свързан с възстановяването и интеграцията на Украйна в ЕС", изтъкна Шаламанов.

Това, което Украйна купува, все повече е свързано с нови разработки, и ако нашата отбранителна индустрия не се трансформира - това може да се окаже грешна калкулация, допълни той.

Гледайте видеото с целия разговор.