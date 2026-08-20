Пенсионните системи не издържат, възрастните хора са потенциал за бизнеса

Експертът по маркетинг и комуникации Георги Малчев заяви в ефира на "България сутрин", че възрастните хора могат да дадат много повече от един AI.

Възрастните хора имат много по-здрави фундаменти какво обичат да правят. Трябва да свикнат, че AI инструментите ни помагат, подчерта той, коментирайки потенциала на сребърната икономика в страната ни.

"В България разслоението е много видимо - има хора, които имат много добри пари; има хора с много ниски доходи, има и милионери. И трите групи нямат нищо против да работят, стига да им е интересно", каза Малчев пред Bulgaria ON AIR, визирайки хората над 60 години.

По думите му AI няма мъдрост и осмислен опит, за разлика от възрастните хора с голям трудов стаж.

"Възрастните хора са носител на авторитет и доверие. Над 60% от хората над 65 години всеки ден сърфират в Интернет. От 770 до 900 хил. души над 60 години могат да бъдат достигнати във Facebook и Instagram. Около 34% от тях пътуват в чужбина. В TikTok са около 350-400 хил. души над 65 г.", коментира Малчев.

Той добави, че в момента, в който 50-60-годишните започнат още по-активно да ползват AI моделите, можем да очакваме и другите да го направят.

Пенсионните системи не издържат на по-дългия жизнен цикъл, но емоционалният аспект показва, че при по-възрастните идеята накрая идва за отношения, даване на обществото и познати, отбеляза събеседникът.

Малчев добави, че е трудно е да се напаснат новите модели към това, което могат тези възрастни хора.

"Няма лошо човек на 60-65 години да направи дадено нещо."

Експертът по маркетинг и комуникации обърна внимание на важността на ученето през целия живот, като изтъкна, че с AI научаването ще става все по-лесно.

Ако искате да помогнете на възрастен човек и да видите какво изживява, опитайте да изберете нова област и да се фокусирате върху нея, няма да ви е лесно, даде пример гостът.