Пенсии, майчинство и осигуровки гледат в Бюджетната комисия

Предложения за промени в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване

Депутати предлагат по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчинството, увеличение на максималната пенсия по швейцарското правило със 7.8 процента, както останалите пенсии, запазване на максималния осигурителен доход на сегашните 2111.64 евро, както и на минималния за самоосигуряващите се на 550.64 евро.

Това предвиждат внесени законопроекти за промени в приетия на първо четене проектобюджет на Държавното обществено осигуряване за 2026-а година. Срокът за предложения от народните представители преди второто четене изтече вчера. Днес комисията по бюджет и финанси ще ги обсъжда, предаде БНР.

ГЕРБ-СДС предлага промени в размерите на минималното и максималното дневно обезщетение за безработица и те да станат от сегашните 9.21 евро на 14.21 и от 54.78 на 59.78 евро. Друго предложение на формацията е таванът на пенсията да се вдигне със 7.8 на сто и вместо заложените 1738.40 да стане 1874 евро, както и пълно обезщетение за гледане на дете до 2-годишна възраст, ако майката се върне по-рано на работа.

От Възраждане предлагат минималното и максималното обезщетение за безработица да станат съответно 20 и 110 евро, а майчинството за втората година да бъде 70 процента от среднодневния осигурителен доход. От партията предлагат още при по-ранно връщане на работа майката да получава 75 процента от полагащото й се обезщетение.

ДПС предлага минималното дневно обезщетение за безработица да стане 15.66 евро, а максималното 66.56 евро. От Движението предлагат и допълнителни 50 процента върху втората година на майчинството за второ и всяко следващо дете, както и майките, които се върнат по-рано на работа, да получат 80 процента от полагащото им се обезщетение.

Друго предложение е майчинството за втората година да е 80 на сто от минималната работна заплата.

Продължаваме промяната предлага обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) да бъде колкото минималната работна заплата - 620.20 евро, а не заложените 398.81 евро. Друго предложение на формацията е майките да получават 100 процента от обезщетението си, ако се върнат предсрочно на работа.