Цветан Цветанов с предложение: Бойко Борисов да се кандидатира за президент

Бившият втори в ГЕРБ Цветан Цветанов направи изненадващо предложение лидерът на партията Бойко Борисов да бъде кандидатът за предстоящите президентски избори.

В ефира на NOVA Цветанов заяви, че това е единственото решение, с което Борисов може да поеме лична отговорност и да се сблъска с реалността.

Според него подобен ход ще покаже ясно какво е сегашното състояние на партията и до какъв резултат са я довели самият Борисов и най-близкият му кръг. Цветанов прогнозира тежко изборно поражение за партийния лидер, ако той реши да влезе в президентската надпревара.

По думите му, ако Борисов излезе като кандидат, крайният резултат за него ще бъде едва трето или четвърто място.

Цветанов коментира, че евентуален подобен срив би го натъжил, тъй като самият той е участвал в създаването на ГЕРБ и помни успешните управленски мандати, получили висока оценка от обществото и международните партньори.

Той изрази съжаление за процесите в партията през последните години, като разкритикува кадровата политика и израстването в кариерата на хора без необходимото професионално покритие. Въпреки критиките към ръководството, Цветанов призна, че в структурите на ГЕРБ все още има много почтени хора.