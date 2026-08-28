Русия заплаши да удари британски военни цели

Русия предупреди Великобритания, че може да нанесе удари по британски военни цели както в Украйна, така и извън страната, в отговор на украински атаки срещу руска територия с британски крилати ракети "Сторм Шадоу", предаде Ройтерс.

Предупреждението беше отправено от говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, която заяви, че Лондон е "само на една крачка" от това да се превърне, според Москва, в юридически съучастник в "тероризма" срещу руски цивилни. Тя предупреди за "неизбежни катастрофални последици", ако Великобритания не промени курса си.

"Многократно сме предупреждавали, че по всякакви британски военни съоръжения и оборудване в Украйна и извън нейните граници могат да бъдат нанесени удари в отговор на украински удари по руска територия, нанесени с британско оръжие", каза Захарова.

Тя призова британското ръководство да се откаже "по най-решителния и недвусмислен начин" от политиката си, която според Москва създава риск конфликтът да ескалира до "изцяло ново ниво".

Британското Министерство на отбраната заяви в отговор, че Лондон стои "рамо до рамо" с Украйна и ще продължи да предоставя на Киев необходимата техника за защита срещу руската инвазия.

"Русия не бива да се съмнява в решимостта на това правителство да се противопостави на руската агресия в Украйна и срещу Обединеното кралство и нашите съюзници", заяви говорител на министерството.

Западни анализатори заявиха, че острият тон на Москва идва дни след като Великобритания обяви, че ще предостави на Украйна достъп до класифицирана технология, необходима за започване на собствено производство на крилати ракети "Сторм Шадоу", които могат да поразяват цели дълбоко в Русия

Франция вече даде съгласието си за лицензиране на технологията за европейската ракета. Захарова обвини Париж и Лондон, че "си играят с огъня" и предупреди, че действията им могат да имат непредсказуеми последици.

Предупреждението беше отправено ден след като Русия обвини Украйна, че е използвала британски ракети "Сторм Шадоу" при удар срещу търговски център в контролирания от Русия град Донецк, при който според Москва са били ранени цивилни, включително деца. Украйна засега не е коментирала твърдението, което не е потвърдено и от независими източници, отбелязва Ройтерс.

Москва и Киев взаимно се обвиняват в атаки срещу цивилни цели и отричат умишлено да насочват ударите си срещу граждани.

По данни на ООН украинските цивилни жертви са значително повече от руските. Междувременно Киев засили атаките срещу цели в Русия през тази година. В същото време независимата организация "Конфликт Интелиджънс Тийм" оценява, че през първите седем месеца на годината в Русия са загинали 327 цивилни при украински атаки – най-високият показател от началото на войната.

(БТА)