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Цистерна се запали на автомагистрала “Струма“

При самозапалване е унищожен въздуховодът на спирачната система

28.08.2026 | 12:30 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Полицията съобщава, че в района на село Старо село, на автомагистрала “Струма”, е възникнал пожар в камион цистерна.

Сигналът е подаден около 15:45 часа на 27 август, а на място са изпратени два екипа на пожарната от Перник. Установено е, че е възникнало самозапалване, при което е унищожен въздуховодът на спирачната система на автомобила, предава Dariknews.bg.

Екипи на пожарната в Перник и Радомир са оказали съдействие и при два пътни инцидента – на автомагистрала “Люлин“ и в района на село Червена могила. При произшествията няма пострадали.

По двата случая служители на “Пътна полиция“ са предприели необходимите действия.

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