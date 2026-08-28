Нов дрон по Черноморието, този път срещу о. Свети Иван

Специализиран екип на Военноморските сили е унищожил дрон, открит на северния кей срещу остров Свети Иван край Созопол, съобщиха от Министерството на отбраната.

Безпилотният летателен апарат е забелязан на 27 август, след което е задействана процедура за неговото обследване.

Военнослужещите са изпратени на място след искане от областния управител на Бургас, положителна резолюция от началника на отбраната и разпореждане на командира на Военноморските сили.

След извършеното разузнаване е взето решение дронът да бъде унищожен на място от съображения за сигурност. Операцията е проведена при спазване на необходимите мерки за безопасност.

Случаят е поредният с открит безпилотен апарат или части от такъв по българското Черноморие.

Военният министър Димитър Стоянов заяви по-рано, че всички обследвани до момента дронове по крайбрежието са били без боеприпаси. По думите му става въпрос основно за разузнавателни дронове и дронове-примамки.