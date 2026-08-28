Катастрофа с пострадали деца затвори пътя Ловеч - Троян

Пътят Ловеч - Троян е затворен за движение заради катастрофа между два автомобила, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.
Инцидентът е станал около 11:00 ч. в района на Калейшкото ханче.
По първоначална информация при сблъсъка има пострадали деца.
Заради катастрофата движението е спряно, а шофьорите се пренасочват по обходен маршрут през Добродан, Врабево, Дебнево, Джокари, Орешак и Калейца.
Към момента няма повече информация за състоянието на пострадалите, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.