Катастрофа с пострадали деца затвори пътя Ловеч - Троян

Пътят Ловеч - Троян е затворен за движение заради катастрофа между два автомобила, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал около 11:00 ч. в района на Калейшкото ханче.

По първоначална информация при сблъсъка има пострадали деца.

Заради катастрофата движението е спряно, а шофьорите се пренасочват по обходен маршрут през Добродан, Врабево, Дебнево, Джокари, Орешак и Калейца.

Към момента няма повече информация за състоянието на пострадалите, пише БТА.