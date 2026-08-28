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Катастрофа с пострадали деца затвори пътя Ловеч - Троян

Инцидентът е станал около 11:00 ч. в района на Калейшкото ханче

28.08.2026 | 12:35 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пътят Ловеч - Троян е затворен за движение заради катастрофа между два автомобила, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал около 11:00 ч. в района на Калейшкото ханче.

По първоначална информация при сблъсъка има пострадали деца.

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Заради катастрофата движението е спряно, а шофьорите се пренасочват по обходен маршрут през Добродан, Врабево, Дебнево, Джокари, Орешак и Калейца.

Към момента няма повече информация за състоянието на пострадалите, пише БТА.

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