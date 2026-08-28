15 българи остават в наводнения Тибет, подготвено е безопасното им извеждане

Туристическа група от 15 наши сънародници все още се намират в засегнатия от наводнения регион в Тибет. Българското посолство в Пекин поддържа постоянна връзка с групата, като вече е уточнен маршрутът за безопасното им напускане на страната.

Информацията е от Министерството на външните работи, предаде БГНЕС.

Дипломатическото ни представителство е в непрекъснат контакт с китайските власти и с представителите на партньорската туристическа агенция на място. С компетентните институции са уточнени необходимите разрешения за влизане на територията на Тибет и последващото безопасно извеждане на българските туристи.

Планът предвижда групата да се придвижи по сухопътен маршрут до Лхаса, откъдето да продължи със самолет до Катманду. Оттам българските граждани се очаква да използват първоначално планирания полет за връщането си до София.

В посолството в Пекин все още няма допълнителна информация по случая с български гражданин, за когото китайската страна е подала информация, че е в неизвестност. Данните за него са постъпили в дипломатическото ни представителство през вчерашния ден.