Николай Йоргов за новата си роля в предаването Boec.bg по Bulgaria ON AIR

Какво се случва, когато един човек, прекарал голяма част от живота си в света на бойните изкуства, застане от другата страна – не срещу съперник, а срещу камерата? За Николай Йоргов отговорът е ново предизвикателство, но със същата философия, която го е водила в спорта – дисциплина, постоянство и желание да се развива.

Познат като едно от утвърдените имена в българското карате киокушин и звезда от SENSHI, днес Йоргов влиза в нова роля - тази на телевизионен водещ на единственото предаване за бойни спортове у нас Boec.bg по Bulgaria ON AIR. И макар телевизионното студио да изглежда далеч от атмосферата на бойната зала, за него връзката между двете е напълно естествена.

В гостуването си в подкаста “Без резерви“ на Topsport.bg Йоргов разказва откровено както за началото на своя път в бойните изкуства, така и за новото си телевизионно амплоа. Той не крие, че и пред камерата, както някога в началото на спортната си кариера, има какво да учи.

“В момента не ми е много лесно да водя предаване, изпитвам трудности, уча се, но имам голямо желание. Това, което правя, ми харесва, доставя ми удоволствие и смятам да се развия в него“, споделя Йоргов.

За него принципът е същият като в спорта - резултатът не идва веднага. Необходими са време, работа и дисциплина. Именно тази нагласа той пренася и в телевизията.

Историите зад победите

Boec.bg обаче не е просто спортна медия, която проследява резултати, титли и състезания. Амбицията на екипа е да показва цялата картина на бойните спортове – от големите събития и шампионите до хората и историите зад успехите, като предлага на феновете 360-градусово съдържание в различни формати.

Екосистемата на Boec.bg обхваща българския сайт и англоезичната му версия Boec.com, активно присъствие в социалните мрежи и телевизионното предаване “Боец“ по Bulgaria ON AIR.

“Искаме да популяризираме и да покажем всички наши шампиони, треньори, организатори – всички хора, които работят за изграждането и популяризирането на бойните изкуства. Има много шампиони и много хора, които остават непоказани. Има много неразказани истории, а тези хора са пример за младите и за обществото“, казва Николай Йоргов.

Именно човешките истории са сред основните неща, които той иска да търси като водещ – какво стои зад успеха, през какво е преминал един шампион, как се преживяват победите и загубите и колко работа остава невидима зад няколкото минути на ринга.

“Искам най-вече да покажа историите на хората – как са стигнали до успехите, които са завоювали, и по какъв начин са ги постигнали. Да се види, че всъщност пътят е много сериозен“, обяснява той.

Спортът като дисциплина и кауза

За Йоргов бойните изкуства никога не са били просто състезание. Самият той влиза в залата още като дете и определя спорта като школа, която изгражда характер.

Според него мотивацията може да даде началния импулс, но именно дисциплината е тази, която позволява на човек да продължи дълго след като първоначалният ентусиазъм е изчезнал.

“Спортът е двигател на една страна, реклама на една държава и нещо, което може да направи една нация наистина много силна“, казва той.

Боецът остава боец и извън ринга

Телевизията не означава край на активната връзка на Николай Йоргов със спорта. Напротив - той е категоричен, че човекът, който веднъж истински е приел бойните изкуства като част от живота си, не може просто да ги остави зад гърба си.

“Няма бивш каратист. Няма бивш боксьор или джудист. Ако си боец, оставаш боец до края на живота си“, казва Йоргов.

Точно тази непосредствена връзка със спорта е и едно от предимствата му като телевизионен водещ. Той познава отвътре напрежението преди състезание, цената на подготовката, усещането от победата и тежестта на загубата. И може да разговаря с гостите си не просто като журналист, а като човек, който е преминал през същия път.

За Йоргов това е важно и за енергията, която иска да предава през екрана: “Ако не поддържам тази искра, ако не съм този човек, няма да мога да изляза на екрана и с този огън и заряд да предам емоцията и енергията на зрителя.“

Гледайте цялото интервю на Николай Йоргов пред Донислав Донев за подкаста "Без резерви“ на Topsport.bg тук и не пропускайте предаването Boec.bg всяка събота от 19:00 часа по Bulgaria ON AIR.

