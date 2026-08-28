Крал Чарлз III отдаде почит на починалия крал Харалд

Кралят на Велокобритания отдаде почит на своя "скъп братовчед“, крал Харалд V от Норвегия, който почина на 89-годишна възраст.

Харалд, който е братовчед на Чарлз от второ коляно (през едно поколение), почина в петък сутринта, а синът му автоматично стана крал Хокон VIII.

В изявление, разпространено от Бъкингамския дворец, кралят заяви: "С най-дълбока скръб съпругата ми и аз научихме за кончината на моя скъп братовчед, крал Харалд V от Норвегия".

"В продължение на 35 години крал Харалд служи на своя народ с непоколебима отдаденост, като превежда Норвегия през времена на големи промени с топлота и смирение.

Докато Норвегия скърби за загубата на толкова значима личност, цялото ми семейство се присъединява към спомена за един изключително обичан роднина и приятел, чиято доброта, състрадание и дълбоко чувство за дълг са намирали отклик отвъд морето и през десетилетията", се казва в извелението на крал Чарлз.

"Обединеното кралство и Норвегия споделят особено близки исторически и родствени връзки, като Великобритания бе една от първите страни, признали независимостта на Норвегия и установили дипломатически отношения с нея през 1905 г.

Тези специални връзки се затвърдиха още повече по време на тежките изпитания на Втората световна война и допринесоха за сближаването на нашите две страни.

Кралицата и аз изказваме най-дълбоките си и искрени съболезнования на кралица Соня и цялото ѝ семейство, тъй като Великобритания споделя скръбта на Норвегия в този момент на толкова тежка загуба", добавя кралят на Великобритания.