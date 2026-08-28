Тръмп си взе Ормузкия проток: Публикува карта на “нови американски територии“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в Truth social карта на “нови американски територии”, включващи и Ормузкия проток.

В публикацията се открояват и знамената на Пуерто Рико, Федерални щати Микронезия и Маршаловите острови. Президентът добави стратегическия морски проход за глобален газ и петрол, разположен в Близкия изток, който той вече беше предупредил, че възнамерява да запази и обяви за територия на Съединените щати.

Протокът е отворен

Централното командване на Съединените щати (Centcom) обяви днес Ормузкия проток за отворен, след като американските сили разминираха канала, точно както Тръмп направи във вторник, въпреки че Иран по-късно отрече това.

Техеран настоява, че няма да отвори отново жизненоважния корабен коридор, докато Съединените щати не изпълнят ангажиментите, поети в меморандума за разбирателство, подписан на 17 юни, и отказва да преговаря дотогава, поне публично, с Вашингтон.

Говорителката на Белия дом Каролайн Ливит заяви вчера, че морската блокада остава в сила и че САЩ по същество контролират Ормузкия проток, който “остава отворен благодарение на президента Тръмп и американските въоръжени сили“.

Американският президент заяви, че не бърза да възобнови замразените мирни преговори, тъй като са изминали шест месеца, откакто САЩ и Израел започнаха офанзива срещу Иран на 28 февруари, която доведе до конфликта без видим край.