Галина Златарева разказва за Борис и синовете му отвъд страниците на учебниците

Галина Златарева се завръща с третия си исторически роман "Борис и неговите синове" след "Медальонът" и "Предсказателят".

Новата книга излиза в два тома и отвежда читателите към един от ключовите периоди в българската история - християнизацията при княз Борис I и последвалия Златен век при Симеон.

Романът се появява в навечерието на две годишнини - 1120 години от смъртта на Борис и 1100 години от смъртта на Симеон.

Борис, Расате и Симеон отвъд познатата история

"Борис и неговите синове" стъпва върху множество исторически извори, но поставя фокус не само върху големите политически събития, а и върху отношенията във владетелското семейство.

В центъра е стремежът на Борис да изгради християнска и просветена България, като едновременно с това запази нейната независимост.

След оттеглянето му обаче престолът преминава към първородния му син Владимир-Расате. Управлението му изправя пред риск част от постигнатото от Борис и принуждава бившия владетел да се върне към политическия живот, да детронира сина си и да изведе Симеон от манастира, за да му предаде властта.

Историята проследява не само добре познатите Расате и Симеон, но поставя въпроса и за останалите синове на Борис, които рядко присъстват в кратките исторически разкази за периода.

Златарева разглежда християнизацията и възхода на книжовността не просто като поредица от исторически успехи, а през конфликтите, загубите и тежките решения, които ги съпътстват.

Така Борис, Расате и Симеон са представени не само като владетели от учебниците, а и като хора, поставени пред избори, които променят едновременно семейството им и държавата.

"В книгата ми има битки и победи, любов, загуби и достойнство. Но и живи хора - несъвършени, търсещи, понякога силни, понякога чупливи. Каквито сме и ние", казва авторката.

Две срещи с Галина Златарева

Първото представяне на "Борис и неговите синове" ще бъде част от Празниците на изкуствата "Аполония" в Созопол.

Срещата с Галина Златарева е на 5 септември от 18:00 ч. в Градската художествена галерия в Стария град.

Романът ще бъде представен и в София в рамките на "Алея на книгата" - на 7 септември от 18:00 ч. в Литературния кът на изложението.