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БАБХ задържа близо 38 тона фъстъци от САЩ и Египет

Установени са наднормени нива на афлатоксини

28.08.2026 | 17:50 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи наднормени концентрации на афлатоксини В1 и В2, както и на общото съдържание на афлатоксини В1, В2, G1 и G2 в две пратки фъстъци - едната с тегло 19,921 тона и произход САЩ, а другата с тегло 18 тона и произход Египет. Пратките са пристигнали с кораби на пристанище Варна и са официално задържани. Те са поставени под контрола на ОДБХ - Варна, съвместно с Агенция „Митници“, съобщиха от БАБХ.

При пристигане на пратките са извършени идентификационна и физическа проверка, взети са и проби за лабораторно изследване съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химично изпитване и контрол (ЦЛХИК) - София.

Резултатите от лабораторния анализ показват неколкократно завишено съдържание на афлатоксини, което не отговаря на нормативно установените изисквания за безопасност по отношение на максимално допустимите количества на определени замърсители в храните.

За пратката с произход САЩ бизнес операторът има две възможности - тя да бъде унищожена или да бъде подложена на специална обработка в одобрено за целта предприятие на територията на Европейския съюз, при спазване на приложимите нормативни изисквания. БАБХ очаква официалното решение на вносителя.

Бизнес операторът на пратката с произход Египет е уведомил ОДБХ - Варна за решението си тя да бъде насочена за преработка за храна на животни в одобрено предприятие в Нидерландия.

Контролът върху двете пратки продължава до окончателното им насочване по установения ред.

 

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