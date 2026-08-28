Сърбия скърби за смъртта на военнопрестъпника Ратко Младич СНИМКИ

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Сръбският официоз "Политика", публикува откровено възхваляващ некролог за Ратко Младич, в който осъденият за геноцид военнопрестъпник е представен като национален герой, защитник на сръбския народ и вечен символ на Република Сръбска.

Публикацията, подписана от Владимир Вукович, е озаглавена "Почина сръбският генерал Ратко Младич: Вечният командир на Армията на Република Сръбска".

"Политика" е най-близката медия до режима на Александър Вучич и правителството на Сръбската прогресивна партия (СПП).

Още над заглавието се твърди, че Младич е отишъл "пред съда на историята и Бога", а надписът под снимката го представя като "сръбски генерал и герой".

Вместо да припомни престъпленията, за които Младич е окончателно осъден на доживотен затвор, "Политика" определя бившия командир като една от най-значимите личности в съвременната сръбска история.

Вестникът представя Младич като военачалник, поел отговорността за защитата на сърбите от изчезване, а създаването и запазването на Република Сръбска е наречено „най-голямата победа на сръбския народ“ при разпадането на Югославия.

В текста войната в Босна и Херцеговина последователно е описвана с използвания от сръбските националисти израз „Отбранително-отечествена война“. Армията на Република Сръбска е представена единствено като защитна сила, без нито дума за етническото прочистване, масовите убийства и терора срещу цивилното население.

Особено показателно е пълното отсъствие на Сребреница. В целия некролог не се споменават нито геноцидът от юли 1995 г., нито системното отделяне и избиване на над 8000 бошняшки мъже и момчета.

Премълчани са и обсадата и обстрелът на Сараево, преследването и насилственото изселване на бошняци и хървати, незаконните нападения срещу цивилни и вземането на служители на ООН за заложници.

Международният трибунал за бивша Югославия призна Младич за виновен по 10 от 11 обвинения - за геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите и обичаите на войната. През 2021 г. апелативната инстанция потвърди присъдата и доживотния затвор.

В "Политика" този огромен масив от съдебно установени факти е сведен до едно изречение, че Младич е осъден в Хага, но до края е отхвърлял вината си. След това процесът е представен като пример за „селективно хагско правосъдие“, пренебрегнало сръбските жертви.

Така публикацията напълно преобръща ролите - осъденият за геноцид е превърнат в жертва и герой, международният съд е представен като безчовечен преследвач, а хилядите убити и прогонени изчезват от разказа.

Основно място е отделено на отказа Младич да бъде освободен по хуманитарни съображения след молбата на Вучич. Решението той да остане в затворническата болница е описано като доказателство за жестокостта на Хага, въпреки че международният механизъм установи, че получаваните от него медицински и палиативни грижи значително надхвърлят минималните международни стандарти.

В заключението авторът заявява, че съдът не е успял да отнеме мястото на Младич в паметта на сръбския народ. Некрологът завършва с молитва Бог да му дари "Царството небесно" и с призив за вечна памет.

"Политика" е най-старият действащ всекидневник в Сърбия, но от години е близък до властта и зависим от държавно и политическо влияние. State Media Monitor го класифицира като "завладяна публична/държавно управлявана медия" и отбелязва, че държавни институции контролират значителна част от дружеството, свързано с изданието.

Възхвалата на Младич показва не просто различен прочит на историята, а съзнателно заличаване на съдебно доказаните престъпления и на жертвите им.

Запалиха факли в памет на Ратко Младич в Белград и Нови Сад

Кончината на осъдения за геноцид Ратко Младич - бивш командващ силите на босненските сърби, който почина вчера в болницата на затвора в Хага, бе отбелязана снощи от неизвестна група младежи със запалени факли на мостове в сръбската столица Белград и във втория по големина град в Сърбия Нови Сад, предадоха местни медии.

Заедно със запалването на факлите след залез слънце от Бранковия мост в Белград и от Петроварадинския мост в Нови Сад младежите спуснаха транспарант с образа на Младич, на който пише на кирилица : "От твоята борба живее нашата свобода!", предаде телевизия Нови Сад и публикува видео, написа БТА.

Събитията в Белград и Нови Сад са преминали без инциденти.

По-рано през деня вчера сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич обяви, че Младич ще бъде погребан с висши държавни почести в Белград.