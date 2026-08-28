През август: 432 проверки са направени на строежи в София, съставени 79 са акта

Столичният инспекторат продължава засиления контрол върху строителните обекти в София с извършени 432 проверки и съставени 79 акта за установени административни нарушения през август.

Проверките се извършват по нова методология с единен стандарт и риск-базиран подход, който позволява по-прецизно планиране и насочване на контрола, а всички екипи на терен са оборудвани с боди камери за повече прозрачност, проследимост и сигурност.

Новите мерки надграждат рекордните резултати от първото шестмесечие на годината - 3291 проверки и 1119 акта, и са част от последователните усилия за ограничаване на вторичното запрашаване и подобряване качеството на въздуха в София.

Строителните дейности са един от източниците на фини прахови частици (ФПЧ10) в града, поради което основният фокус на проверките е върху нарушения, които могат да доведат до замърсяване на улиците и вторично запрашаване, част от които са:

замърсяване на уличното платно от товарни автомобили с неизмита ходова част;

разпиляване на земни маси и строителни материали по пътната инфраструктура;

транспортиране без необходимото обезопасяване на товарите;

липса на направление за извозване на земни маси;

неспазване на изискванията за недопускане на замърсяване извън строителните площадки;

замърсяване на прилежащите пространства преди и след строително-монтажни дейности;

неизградена плътна строителна ограда на строителен обект.

Новата методология въвежда единен стандарт на проверките и по-ясен ред за проследяване на строителните обекти. Контролът вече се планира според етапа на строителството и риска от нарушения, като това позволява усилията да се насочват към обектите и районите, в които са най-необходими.

При всяка проверка се следят конкретни изисквания, свързани с чистотата - състоянието на строителната площадка и прилежащите улици и тротоари, мерките срещу прах и шум, измиването на ходовата част на техниката, обезопасяването на товарите и транспортирането на земни маси и строителни отпадъци. Така се осигурява последователност в контрола - проверките се планират според риска, извършват се по единни критерии и при установено нарушение се проследява изпълнението на предписанието.

Всички екипи на терен са оборудвани с боди камери. Те документират процеса на проверката и осигуряват проследимост на извършените действия. По този начин се създава повече прозрачност при контролната дейност и допълнителна сигурност както за гражданите, така и за екипите.

Контролът продължава и през почивните дни. Дежурни екипи на Столичния инспекторат реагират на сигнали за шумни строителни дейности, замърсяване на уличната инфраструктура и други нарушения, свързани с опазването на чистотата на града.