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МЗ предлага промени в е-досиетата при осиновяване

Ивкова: Министерството предлага нормативни промени

28.08.2026 | 17:45 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Здравният министър Катя Ивкова заяви, че министерството предлага нормативни промени, които да позволят коригиране и актуализиране на данните в електронните пациентски досиета при пълно осиновяване.

“Работна група с представители на няколко министерства и “Информационно обслужване“ АД е стигнала до извода, че е необходимо да бъдат разширени разпоредбите за поддържане на електронните пациентски досиета в актуален вид. Предвижда се корекцията на данните да може да се извършва по искане на осиновителите, а когато осиновеният е пълнолетен - по негово”, добавя Ивкова.

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Министерството на здравеопазването вече е разработило правила за коригиране на информацията в електронното здравно досие във връзка с пълното осиновяване. По думите на здравният министър те ще бъдат изпратени за съгласуване с Комисията за защита на личните данни през следващата седмица.

“Целта е след пълно осиновяване данните в Националната здравно-информационна система да могат да бъдат актуализирани така, че да съответстват на новите лични данни на осиновеното дете”, каза още Ивкова.

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Тагове:

МЗ електронни досиета осиновяване Катя Ивкова
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