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Прокуратурата иска постоянен арест за още трима, участвали в убийството на Георги Кузев

Новите обвиняеми са две 17-годишни момчета и едно 15-годишно момче

28.08.2026 | 08:15 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест за още трима непълнолетни, привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив.

Новите обвиняеми са две 17-годишни момчета и едно 15-годишно момче. Според прокуратурата те са участвали в нападението над мъжа, като са му нанасяли удари с ръце и крака. С привличането им към наказателна отговорност обвиняемите по делото вече са осем, шест момчета и две момичета, всички непълнолетни.

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Първоначално за убийството бяха обвинени петима непълнолетни. Спрямо тях съдът вече е определил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. По данни на прокуратурата разследването е установило участието на осемте непълнолетни в престъплението. По делото са събрани свидетелски показания, видеозаписи и експертни заключения.

Прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ и спрямо тримата нови обвиняеми. Разследването по случая продължава.

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Тагове:

Пловдив арест задържане под стража убийство Георги Кузев
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