Тежка катастрофа между кола и мотоциклет в Лясковец

Късно снощи е станала тежка катастрофа на кръстовището на околовръстния път на град Лясковец. По първоначална информация лек автомобил и мотоциклет са се сблъскали челно, съобщава Нова тв.

Пострадал е водачът на мотоциклета - той е транспортиран в болница със сериозна фрактура на коляното и в тежко състояние.

Мястото на инцидента е било отцепено, за да се извършат огледи и да се установят причините за сблъсъка.

Движението в участъка временно е било затруднено и регулирано от “Пътна полиция“.