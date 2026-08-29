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Тежка катастрофа между кола и мотоциклет в Лясковец

Мотористът е в болница в тежко състояние

29.08.2026 | 07:08 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Късно снощи е станала тежка катастрофа на кръстовището на околовръстния път на град Лясковец. По първоначална информация лек автомобил и мотоциклет са се сблъскали челно, съобщава Нова тв.

Пострадал е водачът на мотоциклета - той е транспортиран в болница със сериозна фрактура на коляното и в тежко състояние.

Мястото на инцидента е било отцепено, за да се извършат огледи и да се установят причините за сблъсъка. 

Движението в участъка временно е било затруднено и регулирано от “Пътна полиция“.

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Тагове:

Лясковец катастрофа мотоциклет Пътна полиция
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