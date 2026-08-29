Дерматолог разкрива тайните на естетичната медицина

Естетичната медицина предлага безкрайно много процедури, които обещават младост.

В съботното издание на “България сутрин” дерматологът д-р Мария Тончева обясни, че медицината е много напреднала, особено в регенеративната си част

"Стимулирането на клетките да запазят своята функционална активност на 60 г., както са били на 30 г., вече е напълно възможно. В последните години доста се говори именно за регенеративна медицина, регенеративна естетична медицина. Това, което виждаме на повърхността на кожата - бръчки, пигментации и пори - всъщност е само върхът на айсберга", заяви дерматологът.

Според д-р Тинчева всичко, което причинява видимите признаци на стареене, се случва дълбоко под повърхността на кожата, а именно на клетъчно ниво.

"Клетъчната биология също доста се разви и вече познаваме много добре процесите на стареене на клетъчно ниво. Най-важното нещо е да се запази функционалната активност на клетките, като избягваме, колкото е възможно, външните фактори на стареене. Епигенетиката ни доказа, че именно 80% от стареенето се дължи на начина, по който живеем, начина, по който се храним, дали спим, пушене, физическа активност - всички тези външни фактори, включително фотозащитата, се отразяват на качеството на нашата кожа", обясни дерматологът за Bulgaria ON AIR.

Краят на хиперкорекциите

Когато искаме да повишим обема на някоя зона, поставяме филър. Но има отдръпване в световен мащаб от хиперкорекциите. Не е модерно да си личи, че нещо ти е правено, поясни д-р Тончева.

"Филърът доскоро се смяташе за един подкожен имплант, който просто създава обем. Вече доста години и в България съществуват продукти, които не само запълват, но и стимулират производството на колаген. Те са хибридни. Хем запълват, хем стимулират производството на колаген. Кожата става по-плътна, по-здрава. И освен това причината да се поставя филър невинаги е само за да компенсира загубата на някакъв обем в лицето", подчерта дерматологът.

Не е дошъл краят на филърите и ботулиновия токсин, напротив, те ще присъстват, но вече в едни по-нови, бих казала, програми за приложение, каза още дерматологът.

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