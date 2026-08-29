Белчев за ареста на Петрова: Псевдоинфлуенсърка създаде активно мероприятие

Депутатът от “Прогресивна България” Стефан Белчев също коментира ареста на активистката и журналист Гергана Петрова от вчера в Струмяни.

По думите ми това е “класическа активно мероприятие на една псевдоинфлуенсърка”.

Коментарът на народния представител от управляващата партия идва часове, след като вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани Илиян Тупаров от длъжността директор на ОДМВР - Благоевград, а преди това премиерът Румен Радев разпореди проверка на МВР и НСО.

Според Белчев случаят в Струмяни " е класически пример за това как едно реално бедствие се използва за личен и политически ПР".

"Опозицията седмици наред ревеше: “Къде е премиерът, защо го няма при хората в бедствието?“. Когато Румен Радев отиде на място в Струмяни, за да свърши работа, веднага му спретнаха евтин цирк. Една псевдоинфлуенсърка умишлено потърси конфронтация с НСО и полицията, за да се изкара “жертва“ пред камерите, а дежурни и до болка познати и омръзнали медийни квачки веднага яхнаха вълната. И целта е постигната – медиите вече не говорят за помощта за хората, а за нейния арест. Жалко е, че в България все още се хващаме на номерата на „дигитални екоактивисти“, чиято единствена цел е трупането на лайкове и политически дивиденти на гърба на страдащите хора", пише Белчев в страницата си във Фейсбук.

Депутатът добавя, че вместо фокусът да бъде върху държавната помощ и възстановяването, вниманието се отклонява към умишлено провокиран скандал.