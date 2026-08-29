Пожар в ресторант в Созопол, има евакуирани (ВИДЕО)

Пожар избухна рано тази сутрин в ресторант в новия град на Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 05:04 часа, а по първоначални данни огънят е възникнал вследствие на неизправен хладилник.

Ресторантът е изгорял напълно. При пожара се е образувало силно задимяване, а пламъците се прехвърлили към намиращи се в близост хотели и почивни бази, съобщава Нова тв.

В района на пожара се е наложила и евакуация на летовници.

При инцидента е напълно изгоряла и дървената фасада на базата на Българския червен кръст, която се намира в близост до ресторанта.

На място са изпратени три противопожарни автомобила. Пожарникарите работят по ограничаването на огъня.

Към момента няма информация за пострадали хора.

Певицата Нели Рангелова публикува видео от мястото на инцидента - образувало се е голямо задимяване, като огънят се прехвърлил към близко разположени хотели и почивни бази