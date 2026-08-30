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Пожар пламна в района на Рилския манастир, гасят го с дрон

30.08.2026 | 17:55 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пожар пламна в района на Рилския манастир, като в гасенето му се включва специализиран дрон.

Теренът е труднодостъпен, което затруднява действията по овладяване. Пожарът е възникнал в района на Рилската света обител, на около 1 км от Кирилова поляна. По първоначална информация най-вероятно огънят се е разголял вследствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ.

На място са служители на Природен парк "Рилски манастир", Рилската света обител и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на неселението". Теренът е труднодостъпен, което затруднява действията по овладяване на пожара.

По информация на пожарната се подготвя използването на дрон със специализирана 80-литрова система за пускане на вода.

От ЮЗДП-Благоевград призовават всички граждани и туристи към повишено внимание и отговорно поведение в горските територии. Въпреки валежите през вчерашния ден на места, рискът от възникване на пожари остава висок.

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