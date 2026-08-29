Крум Зарков: Имаме пълно доверие в политическия опит на Йотова

"Ще влезем в разговорите за това кого Йотова предлага за вицепрезидент", заяви Крум Зарков

След Националния съвет на БСП лидерът Крум Зарков даде пресконференция, на която подчерта, че партията е взела единодушно решение да подкрепи Илияна Йотова на президентските избори на 25 април.

Нямало е гласували “против” или “въздържал се”.

Зарков добави, че социалистите са създали Национален предизборен щаб, който ще подпомага кампанията на Йотова. Засилено е и Изпълнителното бюро на партията, за да може БСП активно да участва в предстоящата президентска кампания.

“БСП влиза в президентските избори единна и напълно координирана“, заяви Зарков. Той изрази увереност, че резултатът от кампанията ще бъде избирането на Йотова за президент.

Зарков коментира и предстоящото сформиране на инициативния комитет зад кандидатурата на Йотова. Той заяви, че има пълно доверие на политическия ѝ опит да състави балансиран екип.

“Съвсем логично е в този комитет да има и политически фигури, и граждански лица“, каза още лидерът на БСП.

Вицепрезидентът е самостоятелна институция

По отношение на фигурата на вицепрезидента Зарков каза, че това не е просто заместник на държавния глава, а самостоятелна институция, на която президентът може да възлага важни правомощия.

“Затова ще влезем в разговорите за това кого Йотова предлага за вицепрезидент. Те трябва да започнат веднага. Ние сме готови за тях“, още веднъж каза Зарков.

По-рано през деня държавният глава Илияна Йотова заяви, че през следващата седмицата ще стане ясно и кой ще бъде номинираният за вицепрезидент.