Мъж пострада при пожар в автосервиз във Варна ВИДЕО

Мъж пострада при пожар в автосервиз във Варна, съобщиха от полицията в крайморския град.

Сигналът за инцидента е подаден около 19:00 часа. Огънят е избухнал в автосервиз за газови уредби. Към мястото незабавно са насочени екипи на противопожарната служба.

Пострадалият се е намирал в автосервиза, той е настанен в болница със сериозни изгаряния.

Пожарът е потушен, не са засегнати съседни обекти. На място има дежурни екипи, които следят обстановката.

Причините за възникването на огъня се изясняват.