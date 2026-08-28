Мъж пострада при пожар в автосервиз във Варна ВИДЕО

Мъж пострада при пожар в автосервиз във Варна, съобщиха от полицията в крайморския град.
Сигналът за инцидента е подаден около 19:00 часа. Огънят е избухнал в автосервиз за газови уредби. Към мястото незабавно са насочени екипи на противопожарната служба.
Пострадалият се е намирал в автосервиза, той е настанен в болница със сериозни изгаряния.
Пожарът е потушен, не са засегнати съседни обекти. На място има дежурни екипи, които следят обстановката.
Причините за възникването на огъня се изясняват.
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