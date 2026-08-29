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Втори турист пострада в Пирин: Мъж със счупена подбедрица край Попово езеро

Хеликоптерът е кацнал на паркинга на долна станция на кабинковия лифт

29.08.2026 | 18:14 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

За втори инцидент с турист в Пирин съобщиха от Планинската спасителна служба в Банско. Сигнал за пострадал турист е подаден в дежурния център около 13.30 часа.

56-годишен мъж е със счупена подбедрица в района на Попово езеро. Поискана е помощ от въздуха, предава БНР.

Хеликоптерът е кацнал на паркинга на долна станция на кабинковия лифт, където е взел двама планински спасители, за да преценят къде е най-близкото до пострадалия място за кацане. При втория заход въздушната линейка ще транспортира до мястото на инцидента и медицинския екип.

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