Втори турист пострада в Пирин: Мъж със счупена подбедрица край Попово езеро

За втори инцидент с турист в Пирин съобщиха от Планинската спасителна служба в Банско. Сигнал за пострадал турист е подаден в дежурния център около 13.30 часа.

56-годишен мъж е със счупена подбедрица в района на Попово езеро. Поискана е помощ от въздуха, предава БНР.

Хеликоптерът е кацнал на паркинга на долна станция на кабинковия лифт, където е взел двама планински спасители, за да преценят къде е най-близкото до пострадалия място за кацане. При втория заход въздушната линейка ще транспортира до мястото на инцидента и медицинския екип.

Днес преди обед лекар и планински спасител от Банско пострада в района на връх Газей.