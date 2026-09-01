Откриха 78-годишната Лиляна, изчезнала край Горна Диканя

Жената, която беше в неизвестност от 30 август, е намерена от Аварийно-спасителния отряд на Община Перник в района на с. Горна Диканя

В издирването се включиха служители на Районното управление в Радомир, служители на Горско стопанство – Радомир, както и екип на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник, съобщиха от пресцентъра на община Перник.

Лиляна е намерена днес около 10:30 ч. в труднодостъпен планински терен над селото. Жената е била в стабилно състояние и е прегледана на място от парамедиците, след което е откарана в Спешното отделение за допълнителен преглед.

Полицията в Перник обяви жената за издирване, като информацията за изчезването ѝ беше разпространена и чрез бюлетина на Областната дирекция на МВР.