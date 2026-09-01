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Путин към Пезешкиан: Русия е солидарна с иранския народ

Иранският президент благодари на Москва

01.09.2026 | 21:15 ч. 8
Reuters

Reuters

Руският президент Владимир Путин се срещна с иранския си колега Масуд Пезешкиан в киргизстанската столица Бишкек, че Москва е солидарна с иранския народ в защитата на неговите интереси, съобщиха ТАСС и световните агенции.

По време на срещата Путин заяви, че Русия и Иран ще запазят икономическите и търговските си отношения въпреки настоящата военна и политическа обстановка.

Пезешкиан благодари на Москва за позицията ѝ по отношение на войната и произтичащите от нея санкции. Той заяви, че Техеран и Москва могат да се противопоставят на "едностранчивостта" във външната политика на САЩ.

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Двамата лидери разговаряха в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек. Това е първата им среща от началото на войната в Близкия изток.

Според иранското президентство двамата са обсъдили състоянието на двустранните отношения и начините за укрепване и разширяване на сътрудничеството в различни области.

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Тагове:

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