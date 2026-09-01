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Възможни ли са изненади на президентските избори през октомври?

Христо Панчугов и Милен Желев коментираха в "Директно" по

01.09.2026 | 20:15 ч. Обновена: 01.09.2026 | 20:29 ч. 2
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Възможно ли е да има изненада на изборите през октомври или вече всичко е ясно. Този въпрос си задават всички.

Илияна Йотова вече е на терена. Андрей Гюров също. Но двата големи въпроса още нямат отговор: кого ще предложи ГЕРБ и на кого ще се спре "Възраждане"? От тези две имена може да зависи дали Гюров ще стигне до балотажа.

Ако ГЕРБ пусне собствен кандидат, той ще вземе от същия десен и центристки вот, към който Гюров ще се опитва да се разшири. Ако "Възраждане" заложи на силна фигура, тя ще събере своя протестен и евроскептичен вот. А между тях вече има още кандидати.

Така един и същи избирател може да бъде търсен от няколко различни кампании.

Точно тук се появява неудобният въпрос за ПП и ДБ: може ли кандидат, подкрепен от тях, да спечели гласове извън собствената им публика?
Затова имената, които още не са обявени, в момента са почти толкова важни, колкото и тези, които вече са известни.

Има и нещо, което всички избягват да кажат на глас: ако противниците на Йотова се разделят, тя може да спечели - не защото е взела повече гласове, а защото останалите са си взели един от друг.

Темата в "Директно" по Bulgaria ON AIR коментираха преподавателят по политически науки от НБУ Христо Панчугов и политологът Милен Желев

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