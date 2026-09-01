Том Круз и Ан Хатауей ще участват в продължението на "Дни на грохот"

Том Круз и Ан Хатауей най-сетне ще работят заедно по филм!

63-годишният актьор и 43-годишната актриса обявиха това чрез официална публикация в Instagram.

Том ще се завърне към ролята си на автомобилния състезател Коул Тъкър в един от най-емблематичните филми от кариерата му - "Дни на грохот". Този спортен филм излезе през 1990 г., а близо 40 години по-късно - ще има продължение.

През 2028 г. на екран излиза "Дни на грохот 2". Точната дата е 2-и юни 2028 г.

Все още не се знаят повече подробности за сюжета, освен че Том Круз отново ще изиграе състезателят в НАСКАР - Коул Тъкър. Твърди се, че Ан пък ще влезе в ролята на собственик на собственик на състезателен отбор и механик.

Джонатан Ливайн пък ще е режисьор.

На кадрите в Instagram виждаме как Круз и Хатауей стоят пред зелена състезателна кола.

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