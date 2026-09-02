Транспортират в София Павлин Димитров, пострадал при сблъсък на два скутера в Дунав

Павлин Димитров - многократен републикански шампион по водомоторен спорт , който пострада при сблъсък на два скутера по време на състезание в река Дунав край Лом през почивните дни, ще бъде транспортиран в болница в София.

Има подобрение в състоянието на Павлин Димитров, който е от клуб „Дунав“ – Тутракан. Той е национален състезател и национален шампион по водомоторен спорт.

„Току-що, преди минути, замина линейката с пациента, пострадал в неделя, получил тежка травма при поредния кръг от водомоторния спорт с катери. Случаят беше тежък и всички колеги бяха ангажирани, за да могат да стабилизират този пациент. Той до вчера не беше транспортабилен, все още кървеше от травмите, които беше получил в лицето и главата“, коментира пред bTV директорът на болницата в Лом „Св. Николай Чудотворец“ доктор Георги Савков.

“За щастие, по тялото и по мозъка нямаше травми, но тези поражения в лицето са доста тежки. Разбира се, през тези дни непрекъснато поддържахме връзка с колегите неврохирурзи в Oкръжната болница, лицево-челюстни хирурзи и, когато беше възможно да бъде транспортиран, той тръгна към София, за да продължи по-нататък лечението си”, посочи той.

По думите му възстановяването на мъжа ще бъде продължителен процес, но в близко бъдеще може да бъде напълно възстановен.

„Това, което се знае, е, че гонката е била на другия край на реката. Появило се вълнение, което е повдигнало носа на неговата лодка, след което лодката пада в реката на дъното си. След това се появява нова вълна, която вдига лодката на следващия състезател и той минава през нея... Стига се до много тежко съприкосновение“, коментира лекарят.

Част от осигуровките на пострадалиq мъж състезател са били събрани от неговите близки и съотборници.

„Статистически в България 20% от населението е неосигурено. За Северозападния край се знае, че е с най-тежки битови и финансови проблеми. В нашата болница непрекъснато постъпват много неосигурени. Ние не ги делим на осигурени и неосигурени. Лекуваме ги в конкретните случаи. Те получават нужната медицинска помощ“, коментира доктор Георги Савков.

„А след това ние търсим пътища и начини през държавни институции, с различни министерски постановления, ако можем част от парите - да бъдат възстановени. В една голяма част ние не получаваме нищо. Но все пак не можем да делим хората на осигурени и неосигурени, когато имат нужда от медицинска помощ“, посочи той.

Лекарите до момента са направили всичко необходимо, за да стабилизират състоянието на мъжа, но предстои дълго възстановяване. А лечението продължава в клиниката по Лицево-челюстна хирургия в Окръжна болница в София.