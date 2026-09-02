Старт на филмовия фестивал във Венеция с Джордж Клуни: Какво друго ни очаква?

Филмовият фестивал във Венеция започва днес на остров Лидо с бляскава програма, силно независимо кино, политически заредени документални продукции и няколко големи имена, а още в първата вечер Джордж Клуни ще бъде удостоен с награда за цялостно творчество.

65-годишният актьор, който през годините се превърна в един от най-разпознаваемите гости на червения килим на най-стария филмов фестивал в света, ще внесе солидна доза холивудски звезден блясък в издание, в което големите американски студиа до голяма степен остават настрана.

Това обаче не означава липса на силни заглавия и любопитни личности. В програмата попадат филми за Илон Мъск, Рупърт Мърдок и бурните отношения между братята Лиъм и Ноел Галахър от Oasis, а фестивалът ще продължи до 12 септември.

Официално беше потвърдено и че традиционната откриваща пресконференция с журито ще се състои, след като първоначално беше поставена под въпрос заради "конфликт в графика".

В неделя, 30 август, организаторите заявиха пред Screen Daily, че провеждането ѝ е несигурно именно заради проблем с програмата. Пресконференцията така и не беше официално отменена, а говорител на фестивала отговори с "ще видим" на въпроса дали ще се проведе. По-късно същия ден конфликтът беше разрешен.

Срещата с журито е насрочена за 12:00 ч. централноевропейско време на 2 септември.

От Дани Бойл до войната в Газа

Фестивалът потвърди пред медията, че ще се състоят и пресконференциите за отделните филми, включително за всичките 21 заглавия в основния конкурс.

Първата пресконференция за конкретен филм ще бъде за италианската продукция на Алина Мараци "The Girl With The Leica", която открива секцията "Хоризонти" ("Horizons"). Срещата с медиите е насрочена за 13:30 ч. на 2 септември.

В 14:15 ч. ще последва пресконференцията за "Мастило" ("Ink") на Дани Бойл - филмът, с който официално се открива фестивалът и който участва в основния конкурс.

Режисьорът на "Trainspotting" разказва история за безмилостното издигане на Рупърт Мърдок до върха на британския медиен свят.

Сред конкурсните заглавия с планирани пресконференции е и "Wild Horse Nine" на Мартин Макдона, познат с "In Bruges". В новия му филм Джон Малкович и Сам Рокуел играят ексцентрични агенти на ЦРУ.

Вернер Херцог също влиза в битката за "Златен лъв" с "Bucking Fastard", в който участват сестрите Кейт Мара и Руни Мара.

В конкурса е и психологическият трилър "Бункер" ("Bunker") на Флориан Зелер с испанската звездна двойка Пенелопе Крус и Хавиер Бардем, както и "Primetime" на американския режисьор Ланс Опенхайм. Последният разказва за риалити телевизионно шоу, в което се издирват престъпници, а сред звездите му е Робърт Патинсън.

Единственият документален филм в основния конкурс е "NAZA", посветен на убийствата на цивилни в Газа от израелските сили.

Продукцията е дело на израелските режисьори Ювал Абрахам и Рейчъл Сор. Двамата спечелиха "Оскар" за "Няма друга земя" ("No Other Land") от 2024 г., който документира прогонването на палестинска общност от домовете ѝ на Западния бряг.

Oasis, Илон Мъск и Ал Пачино извън конкурса

Сериозен интерес се очаква и към заглавията извън основния конкурс.

Сред тях е документалният филм "Oasis: Не поглеждай назад с гняв" ("Oasis: Don't Look Back In Anger") на Дилън Саутърн и Уил Лъвлейс, посветен на легендарната британска група и отношенията между братята Лиъм и Ноел Галахър.

Бартелеми Гросман представя "Отец Джо" ("Father Joe") с Кийфър Съдърланд и Ал Пачино, а Алекс Гибни идва във Венеция с документалния "Мъск" ("Musk").

Планирана е и пресконференция за документалния филм на Вим Вендерс "Отвътре навън - архитектурата на Петер Цумтор" ("From Inside Out - The Architecture Of Peter Zumthor"), който също е извън конкурса.

Вендерс беше председател на журито на Берлинския филмов фестивал тази година и предизвика критики с думите си, че "филмите са противоположност на политиката".

Кои режисьори и актьори ще присъстват на отделните пресконференции все още не е окончателно потвърдено, като имената ще бъдат обявявани по-близо до самите събития.

Маги Джиленхол оглавява журито

По традиция във Венеция в деня на откриването се провежда пресконференция с председателите на журитата на основния конкурс, "Хоризонти", Venice Classics и наградата "Луиджи де Лаурентис" за дебютен филм.

В нея участват още артистичният директор на фестивала Алберто Барбера и Пиетранджело Бутафуоко - президент на Венецианското биенале, под чиято шапка се провежда фестивалът.

Миналата година сред участниците в откриващата пресконференция беше председателят на основното жури Александър Пейн, както и останалите председатели, сред които Шарлот Уелс.

Тази година основния конкурс ще бъде оглавен от Маги Джиленхол. Френската актриса и режисьор Валери Донзели е председател на журито в секцията "Хоризонти", а италианските режисьори Каролина Кавали и Даниеле Викари ще ръководят съответно журитата за наградата "Луиджи де Лаурентис" и Venice Classics.

Организаторите са подготвили и коктейл за представителите на медиите в деня преди церемонията по откриването, на който ще присъства Алберто Барбера.

За разлика от Венеция, кинофестивалите в Кан и Берлин провеждат откриващи пресконференции с участието на целите журита на основните си конкурсни програми.

Политиката неизбежно влиза и във фестивалните зали

През последните години откриващите пресконференции на големите кинофестивали все по-често се превръщат и в сцена за въпроси около международни политически конфликти - особено войната в Газа.

Именно в отговор на такъв въпрос по време на Берлинале Вим Вендерс заяви, че "филмите са противоположност на политиката".

Темата беше във фокуса и при откриването на Венеция миналата година. Тогава председателят на журито Александър Пейн призна, че е "неподготвен за този въпрос", а Алберто Барбера подчерта, че фестивалът няма да оттегля покани към свои гости заради политическите им възгледи.

При присъствието на "NAZA" в тазгодишния основен конкурс политическите въпроси вероятно отново ще бъдат неизбежна част от разговорите около фестивала.

Две големи отличия за актьорски легенди

Още в първата вечер Венеция ще отдаде почит на Джордж Клуни с награда за цялостното му творчество.

В началото на втората фестивална седмица още една холивудска легенда ще получи голямо признание. На 7 септември 93-годишната Елън Бърстин ще бъде удостоена със "Златен лъв" за актьорската си кариера, продължаваща вече шест десетилетия.

Звездата от "Алис вече не живее тук" ("Alice Doesn't Live Here Anymore") и "Екзорсистът" ("The Exorcist") ще се появи и на екран във Венеция.

Бърстин играе измислена версия на застаряващата Мерилин Монро в късометражния филм "Flesh Impact" на Маги Джиленхол - същата, която тази година председателства журито на основния конкурс.

След финалната церемония на 12 септември са планирани и заключителни пресконференции с председателите на фестивалните журита и екипите на наградените филми.

До тогава Венеция ще събере независимото кино, холивудските легенди, големите обществени теми и онези филми, за които фестивалът традиционно се надява да продължат пътя си далеч отвъд Лидо - чак до сезона на големите награди.