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Ден по-късно: Външно с позиция за хибридната атака в Лайпциг

България изразява солидарност с Германия

02.09.2026 | 10:26 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

България изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг, написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в Екс.

Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са недопустими. България ще продължи да подкрепя решителните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за гарантиране на нашата обща сигурност, заявиха още от МВнР.

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Правителството на Германия обвини вчера Русия за неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон срещу летището в Лайпциг/Хале. Германското правителство обяви поредица от ответни мерки, включително затварянето на руското генерално консулство в Бон, прекратяването на договора с културния институт "Руска къща" в Берлин, както и допълнителни санкции.

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