Трамвай и боклукчийски камион се удариха в София

Катастрофа между трамвай и боклукчийски камион е станала тази сутрин в София, съобщава БНТ.

Инцидентът е станал на бул. “Шипченски приход”, а по данни на ЦГМ няма данни за пострадали.

След сблъсъкът ватманът на трамвая е бил силно уплашен, съобщи директорът на “Столичен електротранспорт” Евгени Ганчев.

По първоначална информация камионът се е опитвал да направи обратен завой.

Движението беше блокирано. Към момента вече е възстановено.

Полицията изяснява причините за инцидента.