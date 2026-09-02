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Трамвай и боклукчийски камион се удариха в София

Няма данни за пострадали

02.09.2026 | 10:10 ч. Обновена: 02.09.2026 | 10:15 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Катастрофа между трамвай и боклукчийски камион е станала тази сутрин в София, съобщава БНТ.

Инцидентът е станал на бул. “Шипченски приход”, а по данни на ЦГМ няма данни за пострадали.

След сблъсъкът ватманът на трамвая е бил силно уплашен, съобщи директорът на “Столичен електротранспорт” Евгени Ганчев.

По първоначална информация камионът се е опитвал да направи обратен завой.

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Движението беше блокирано. Към момента вече е възстановено.

Полицията изяснява причините за инцидента.

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Тагове:

Шипченски проход трамвай камион катастрофа
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