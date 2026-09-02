Трамвай и боклукчийски камион се удариха в София

Катастрофа между трамвай и боклукчийски камион е станала тази сутрин в София, съобщава БНТ.
Инцидентът е станал на бул. “Шипченски приход”, а по данни на ЦГМ няма данни за пострадали.
След сблъсъкът ватманът на трамвая е бил силно уплашен, съобщи директорът на “Столичен електротранспорт” Евгени Ганчев.
По първоначална информация камионът се е опитвал да направи обратен завой.
Движението беше блокирано. Към момента вече е възстановено.
Полицията изяснява причините за инцидента.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.