Депутатът от ДПС Димитър Аврамов се отказва от имунитета си

От партия “Движение за права и свободи” съобщиха за БНТ, че депутатът Димитър Аврамов се е отказал от имунитета си.

По-рано днес и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета му, защото срещу Аврамов има висящо дело пред ВКС за търговия с влияние.

Той беше оправдан по обвинението от Софийския градски съд, но през 2025 г. Софийският апелативен съд отмени оправдателната присъда и призна Аврамов за виновен за търговия с влияние.