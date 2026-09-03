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Депутатът от ДПС Димитър Аврамов се отказва от имунитета си

Срещу него има висящо дело пред ВКС

03.09.2026 | 18:33 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

От партия “Движение за права и свободи” съобщиха за БНТ, че депутатът Димитър Аврамов се е отказал от имунитета си.

По-рано днес и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета му, защото срещу Аврамов има висящо дело пред ВКС за търговия с влияние.

Той беше оправдан по обвинението от Софийския градски съд, но през 2025 г. Софийският апелативен съд отмени оправдателната присъда и призна Аврамов за виновен за търговия с влияние.

 

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Тагове:

Димитър Аврамов ДПС имунитет депутат дело ВКС
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