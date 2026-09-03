Салма Хайек на 60: Каква е тайната на добрата форма и младежко излъчване на актрисата

Тя беше един от най-големите секс символи на Холивуд през деветдесетте години, пленявайки публиката с пикантните си изпълнения във филми като „Догма“ и „От здрач до зори“.

И десетилетия по-късно Салма Хайек запази статута си на секси актриса като дори се появи на корицата на изданието за бански Sports Illustrated миналата година.

Днес, в сряда – 2 септември, номинираната за „Оскар“ звезда празнува 60-ия си рожден ден – като феновете продължават да се чудят на младежкия ѝ вид и да са във възторг от непроменената ѝ с годините фигура.

За щастие, Салма е била открита за своите тайни за диета, фитнес и уелнес през годините, позволявайки на феновете да изпробват методите ѝ.

Що се отнася до невероятната ѝ кожа, Салма избягва инвазивни козметични процедури, настоявайки „без ботокс, без филъри, без пилинг“.

Въпреки това, тя призна, че използва съвременни технологии за грижа за кожата, използвайки радиочестотни и микрочестотни машини, за да стегне кожата си и да намали бръчките.

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