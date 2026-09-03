Мадуро и съпругата му поискаха имунитет от САЩ

Сваленият президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес поискаха от съдия да прекрати делото срещу тях по обвинения в трафик на наркотици, като се позоваха на имунитета си съответно като лидер и първа дама на чужда държава, съобщават АР и CBS news.

В документи, внесени във федералния съд в Манхатън, адвокатите на Мадуро заявиха, че съдията е длъжен по закон да отхвърли обвинителния акт, тъй като такъв не може да бъде повдигнат срещу чуждестранен лидер.

"Нито един американски съд не е гледал наказателно дело срещу чуждестранен лидер, признат от собствената си страна за действащ държавен глава към момента на повдигане на обвиненията“, пишат адвокатите.

"Това не е историческа случайност, а отразява правило, по-старо от общото право (common law): държавните глави са освободени от наказателно преследване пред всеки национален съд, освен този на собствената им страна", се казва още в становището.

Началото на съдебния процес срещу Мадуро и съпругата му по обвинения в трафик на наркотици е насрочено за 1 юни догодина. Съдия Алвин К. Хелърстийн определи 17 ноември за изслушване на устните аргументи по исканията за прекратяване на делото.

63-годишният Мадуро и съпругата му, 69-годишната Силия Флорес, се намират в затвор в Бруклин, след като в началото на януари американски сили ги задържаха при нощна акция в дома им в Каракас и ги отведоха в Ню Йорк.

В отделни документи, внесени в сряда, адвокатите на Флорес заявиха, че тя също се ползва с имунитет срещу съдебно преследване в САЩ на основание държавен имунитет.

"Това е атрибут на суверенитета на Венецуела и само Венецуела може да се откаже от него“, пишат нейните адвокати.

Адвокатите на Мадуро заявиха, че дори той да нямаше право на суверенен имунитет като държавен глава, делото срещу него трябва да бъде прекратено, тъй като той има право и на суверенен имунитет въз основа на служебните си действия.

Мадуро отрича обвиненията

Същевременно защитниците изтъкнаха, че Мадуро "категорично отрича обвиненията срещу себе си“.

"Ако се стигне до съдебен процес, ще стане ясно, че той е бил несправедливо обвинен“, заявиха защитниците.

И Мадуро, и Флорес пледират "невинен“ по наказателното дело, образувано преди шест години срещу множество предполагаеми съучастници. Те са заплашени от доживотен затвор, ако съдебните заседатели решат, че са участвали в заговор за трафик на кокаин към САЩ.

Предвижда се федералните прокурори да представят отговор на тези аргументи по-късно този месец.

Администрацията на президента Тръмп определи операцията по залавянето на Мадуро като "прецизна полицейска акция“. Самият Мадуро се обяви за военнопленник, а залавянето си – за отвличане.

Според американските прокурори Мадуро е организирал заговор за пренасяне на хиляди тонове кокаин в САЩ, като е действал в съглашение с венецуелските правоприлагащи органи в полза на наркобарони.

Мадуро продължава да заема непримирима позиция. В неделя той публикува в социалните мрежи свои снимки от затвора, заявявайки, че остава "непоколебим“.