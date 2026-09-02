Божанов за Борисов: Трай си малко, остави избирателите да решат за кого да гласуват

Смятам, че с кандидатурата си за президент като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, Андрей Гюров, има потенциал да обедини широк кръг избиратели. Това каза в ефира на bTV съпредседателят на "Да, България" и зам.-председател на ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов.

Той като служебен премиер осигури честни избри, а това със сигурност е надпратийно. В служебния кабинет имаше всяккави хора, широка палитра.

Мисля, че със заявката на Андрей Гюров да бъдат обединени демократичните избиртели, тези, които не искат цялата власт да бъде концентрирана в едни ръце, имат за кого да гласуват, заяви Божанов.

В отговор на въпрос защо не приемат предложението на ГЕРБ за издигане на обща дясна кандидатура за президент, той посочи:

"Борисов и ГЕРБ дълго време използват избирателите и партията си за щит, за индулгенция за безобразията, които извършиха и ако бяхме издигнали общи кандидати, това щеше да бъде етикетирано като кандидат на сглобката. Партиите трябва да се ртдръпнат малко назад и да не пречат на избирателите да изберат продемократичен кандидат, като мярка срещу концентрацията на властта".

В момента ГЕРБ пречат. Не може от сутрин до вечер основната им теза да говорят срещу алтернативата на Илияна Йотова. Трай си малко, остави избирателите да решат за кого да гласуват, коментира Божидар Божанов.

По думите му в анекта, пусната днес в социалните мрежи, 1/3 от избирателите на ГЕРБ казват, че ще гласуват за Гюров.

Призивът ми е ГЕРБ поне да не пречат. Струва ми се, че момента Борисов се опитва да си направи алиби. Призивът ми е да не пречат на алтернативата на властта. Не може от сутрин до вечерт да подкрепяш кандидата на властта, за да концентрираш цялата власт на едно място, подчерта Божанов.

Съпредседателят на "Да, България" отбеляза още, че заради сложната геополитическа обстановка и след като вчера Германия е посочила Русия като атентатор заради случая с дрона в Лайпциг, президентът Илияна Йотова трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

Тази безотговорна външна плитика, в която се снишаваш само за да не разсърдиш Русия, е дътлгосрочен риск за България. Русия действа като терористична държава на територията на Европейския съюз. Нашият призив е да се вземат ясни проевропейски позиции в посока на сигурността, заяви Божидар Божанов.