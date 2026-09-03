Защо много страни искат да се присъединят към ЕС, а част от богатите в Европа казват "Не"?

Девет страни кандидатки се надпреварват да влязат в Европейския съюз. Три от най-богатите демокрации в Европа правят всичко възможно, за да останат извън него. Отслабва ли привличането на ЕС към най-богатите на континента?

Украйна и Молдова приключиха проверката на законите си спрямо правилата на ЕС. Черна гора е затворила 18 от 33-те си преговорни глави, преследвайки самопровъзгласилата се цел за членство "28 по 28". Албания се надява да приключи преговорите до 2027 г. Всяка от тези кандидатки е по-бедна, по-малко институционално сигурна или по-близо до границите на Русия, отколкото Исландия някога ще бъде, и всички искат да влязат в ЕС.

Исландия, по-богата и по-стабилна от повечето съществуващи държави-членки на ЕС, каза "не". На 29 август избирателите отхвърлиха възобновяването на преговорите за присъединяване с 52,8% срещу 47,2%. Исландия остава в Европейското икономическо пространство и Шенгенското пространство, обвързана с единния пазар както преди. Тя просто не иска да се превърне в нещо повече.

Защо Исландия каза "не"?

За страните кандидатки членството в ЕС е трансформиращо.

"Ползите от членството в ЕС са различни за богатите, вече интегрирани страни", обяснява Тинатин Ахвледиани, ръководител на програмата за разширяване в Центъра за европейски политически изследвания (CEPS), пред Euronews.

Кандидатите като Украйна или Черна гора получават геополитическа котва, достъп до средства и рамка за реформи, която прави отстъплението политически скъпо. Исландия вече има по-голямата част от икономическите аргументи, обхванати чрез ЕИП, а сигурността ѝ беше гарантирана от НАТО. Това, което е останало на масата, е предимно политическо: място в институциите на Брюксел в замяна на обединяване на повече суверенитет.

"Тези ползи са по-малко осезаеми за избирателите, отколкото икономическата конвергенция или демократичната консолидация", казва Ахвледиани. "За страните, които вече имат просперитет, стабилност и достъп до пазара, ЕС трябва да представи по-силни политически аргументи за членство. Исландия е тестовият случай за този аргумент и според собствената ѝ оценка ЕС не го е представил достатъчно убедително."

Кампанията "да" имаше реални аргументи, с които да работи. Лихвен процент на централната банка от 8%, спрямо 2,25% в ЕЦБ, и нарастващото напрежение в Арктика, откакто Доналд Тръмп възобнови преговорите за придобиване на Гренландия. Това не беше достатъчно. Дори аргументът за сигурност, който върна въпроса за ЕС на Исландия в политическия дневен ред, не можа сам по себе си да преодолее празнината.

"Опасенията за сигурността помогнаха въпросът за ЕС на Исландия да се върне в дневния ред, особено предвид променящите се трансатлантически отношения, продължаващата война на Русия в Украйна и все по-оспорваната Арктика", допълва Ахвледиани. "Но самата сигурност не беше достатъчна, за да се спечели референдумът."

Почти всички са съгласни, че това, което наклони исландците към "не", беше рибата

Около 90% от риболовните компании в страната се противопоставиха категорично на членството, нежелаейки да подчинят водите си на Общата политика на ЕС в областта на рибарството. Ахвледиани нарича рибарството "не просто икономически сектор" в Исландия, а нещо, "тясно свързано с националната идентичност". Според нея това е причината кампанията "не" да спечели: "избирателите в крайна сметка преценяват геополитическите рискове спрямо много конкретни частни и вътрешни интереси. За Исландия рибарството и суверенитетът бяха по-непосредствени и политически важни от по-широкия стратегически аргумент за по-дълбока европейска интеграция."

Мика Аалтола, финландски евродепутат от дясноцентристката група на ЕНП, разширява същата логика към земеделието. Исландското производство на овце, млечни продукти и оранжерии оцеляват "зад високи тарифни стени", които правилата на ЕС биха променили.

"Първичното производство в сурова среда е екзистенциално", казва той, "а екзистенциалните неща не се обединяват."

Какво означава това за Брюксел?

Брюксел се надяваше на различен резултат и имаше причини за това. Дипломати описаха исландското "да" като тест за привлекателността на Съюза, доказателство, че той може да привлече богата, функционираща демокрация, а не само държави, търсещи спасение или реформи. Някои служители се надяваха, че съвместният тласък заедно с напредъка на Черна гора в присъединяването ще улесни продажбата на по-широкия стремеж към разширяване на скептичните столици другаде в блока.

Ахвледиани самата представи тази теза преди гласуването, твърдейки, че "да" би показало, че ЕС е привлекателен за повече от просто по-бедни или по-малко стабилни кандидати. "Не" усложнява този наратив, въпреки че тя е внимателна в коментарите докъде се простират щетите:

"Това не е добра новина за наратива за разширяване, но не е и отхвърляне на европейския проект", казва тя. "Не" означава, че ЕС не може да използва Исландия като доказателство за тази допълнителна привлекателност."

Според нея това потвърждава структурно ограничение на позицията на Брюксел:

"Икономическата интеграция не се превръща автоматично в политическа интеграция."

Исландия не е изолиран случай сред богатите аутсайдери на Европа.

Норвегия е включила приблизително три четвърти от законодателството на ЕС в своите устави чрез ЕИП, без никога да е провеждала гласуване за членство в полза на Брюксел. Анкетите тази година показват само 37 процента подкрепа "за" присъединяване, срещу 49% "против". Модел, непроменен откакто норвежците отхвърлиха членството два пъти, през 1972 г. и 1994 г.

Швейцария, вместо да търси място на масата за преговори, прекара последната година в задълбочаване на двустранните си споразумения. Богатите външни страни имат нещо, което другите кандидати нямат: работещи алтернативи на пълноправното членство, които осигуряват по-голямата част от икономическите предимства без политическа цена.

Предупредителен знак или еднократен случай?

Не всеки тълкува вота на Исландия като присъда за самото разширяване. Кристин Лойхтенмюлер от фондация "Конрад Аденауер" призовава за предпазливост. Исландия, казва тя, "е много специфичен" случай, оформен от десетилетия дебати за рибарството и суверенитета. Гласуване "отрицателно" "би отразило предимно специфичните политически и икономически обстоятелства на Исландия", вместо да каже много за разширяването в по-широк смисъл.

Ахвледиани е съгласна, че Исландия е специален случай, но не и затворен. Тя вижда урок, който достига директно до Осло.

"Основният урок е, че ЕС не може да приема, че дълбоката икономическа интеграция естествено ще доведе до политическо членство. За страни като Норвегия и потенциално други богати европейски демокрации въпросът е каква допълнителна стойност предлага пълноправното членство в сравнение с вече съществуващите споразумения."

За Украйна, Молдова и Западните Балкани този отговор е очевиден: сигурност, финансиране, начин за блокиране на реформите срещу бъдещо връщане назад. За Исландия, Норвегия и Швейцария това не е така. Ахвледиани не смята, че решението е специален път за членство, създаден за богатите демокрации. Тя смята, че е по-просто и по-трудно.

"Това, което Брюксел може да подобри, е как комуникира и обяснява ползите от членството: политическо влияние, участие във вземането на решения, по-дълбока икономическа интеграция и стратегическа тежест в европейската архитектура на сигурност", допълва тя.

Разделителната линия в европейската политика не е за про-ЕС срещу анти-ЕС. Става въпрос за задържане на влияние в институциите на Брюксел или за задържане на контрол извън тях. Както Ахвледиани го формулира, "ако ЕС иска да остане привлекателен геополитически проект, той трябва не само да пита кандидатите какво трябва да направят, за да се присъединят, но и ясно да обясни какво им дава членството в замяна".