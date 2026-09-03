Юън Макгрегър за продажбата на своя Ford Mustang от 1965 г.: Забравих, че го имам (СНИМКИ)

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Когато след няколко седмици чукът падне, сигнализирайки продажбата на неговия Ford Mustang 289 Convertible от 1965 г. на разпродажбата на Goodwood Revival Bonhams, Юън Макгрегър, разбира се, ще изпита известна тъга. Това е кола, която притежава от снимките на "Мулен Руж!" в началото на 2000 г. Той я е карал от Лондон до Южна Франция няколко пъти и е имал едно особено ценно пътуване с две от дъщерите си по западния бряг на Шотландия.

Но по някакъв начин е преодолял раздялата преди години. Защото, както Макгрегър открито признава, в продължение на няколко години той е забравил, че автомобилът съществува.

"Това е ужасно признание", казва той пред The Times.. "Никой не иска да прочете това, нали? Че този актьор е забравил, че има Ford Mustang. Какъв кошмар. Звучи като най-привилегированото нещо, което съм чувал."

Последният път, когато 55-годишният Макгрегър е карал своя Мустанг, е бил преди седем или осем години. По това време той живееше в Лос Анджелис, но Мустангът, който беше рядка преработка с десен волан, беше съхраняван и обгрижван от собственик на компания за коли под наем в Саутуарк, южен Лондон, за употреба във Великобритания.

"Винаги, когато идвах, колата беше готова за мен и той беше страхотен човек. Наистина се грижеше за нея. Но когато я карах за последен път, спирачките бяха малко хрупкави, така че я закарах на друг човек да я оправи, а след това се върнах в Щатите. И, по една или друга причина, просто забравих за нея. После, преди около четири години, изведнъж си помислих: "Къде е моят шибан Мустанг?!"

Макгрегър осъзнал, че колата му все още е при механика, на когото е възложено да поправи спирачките му. Не само това, но когато я проследил, се оказало, че тя е била разглобена като част от пълна реставрация - без негово знание.

"Той я беше разглобил напълно", казва Макгрегър. "Имаше ръжда под капака на кабриолета и, сигурен съм, че често има малко ръжда там, но той беше разглобил колата на милион парчета и просто я реставрираше напълно. Без да е бил инструктиран от мен."

Отнело известно време, за да се оправи тази бъркотия - и Макгрегър признава, че ще трябва да плати на реставратора за неговите доста самонадеяни усилия - но колата вече е отново в ръцете му, без ръжда и изглежда чисто нова.

Но защо я продава?

"Проблемът е, че се преместих в Шотландия и имам хубава барака тук, но е пълна и всъщност не ми трябва кабриолет тук в Пъртшир. Не съвсем. Имам Морган, така че това е нещо като отметка в полето, ако искам да карам спортен кабриолет. Така че просто реших да го продам."

Мустангът бил импулсивна покупка, след като го видял да се продава в Австралия, докато снимал "Мулен Руж!" - известния мюзикъл, режисиран от Баз Лурман. Било любов от пръв поглед.

"Имаше един човек в екипа, който имаше Mustang Mach 1 - 1972 г. или нещо подобно - и се опитваше да го продаде, затова го паркира пред мястото, където бяха съблекалните. Знам, че се опитваше да ми го продаде. Просто знаеше какъв съм. Но сигурно съм започнал да търся други класически Мустанги за продажба близо до мен. Намерих този за продажба извън Сидни. Беше кабриолет от 1965 г., бял като слонова кост, светлосин интериор, светлосин покрив и това беше много повече по моя вкус. Имаше наистина добър сервоусилвател на волана и беше много лесен за шофиране. Имаше този хубав тънък волан. Обичам усещането на стария тънък волан. Имаше и ръмжене на V8 в него. Това е страхотен звук. Нямаше да счупи никакви рекорди за скорост, тази кола, но имаше толкова класически вид."

Макгрегър го изпратил обратно в Лондон, паркирал го в гараж до Abbey Road и го използва, когато можел. Използвал го главно за излизане извън града,

"Защото карането из Лондон в кабриолет, беше просто малко досадно, нали знаете? Всички ме питаха: "Хей, от коя година е колата ти?" Но често това беше просто начин да си поговорим, нали знаете?"

Той е имал подобни преживявания в Лос Анджелис, когато е притежавал реплика на Porsche 550 Spyder - колата, в която почина актьорът Джеймс Дийн - и казва, че бързо се е уморил от това, но на почивка с Мустанг в Южна Франция може да е по-малко досадно.

"Хората го харесваха и идваха да си говорят за него, и беше някак хубаво да имаме разговори за нещо различно от мен и работата ми."

Макгрегър шофирал от Лондон до Касис, където отсядал с децата си и първата си съпруга, Ив Мавракис, френско-гръцка режисьорка.

"Винаги просто карах сам, обикновено с кучето си Сид, а те летяха напред с друга кола. След това се срещахме с тях там, защото е доста дълъг път."

Някои от тези пътувания са били любимите му моменти с колата, казва той.

"Касис е малко по-надолу по крайбрежието от Марсилия и е доста здрав и красив. И беше хубава кола за каране със свален покрив в този горещ френски въздух, приближавайки се до брега и започвайки да усещаш миризмата на океана. Беше красиво. Обичах я заради това.“

Веднъж Макгрегър спрял в Париж и след това, докато следвал сателитната навигация извън града, се озовал да пълзи по задните улички на града.

"Включих опцията "без магистрали", но това, което трябваше да направя, е да направя това, когато бях извън Париж. Не ме отведе на Периферик или нещо подобно. Но беше страхотно; имаше толкова много различни райони на Париж, които никога не бях виждал."

Но пътуването му с две от дъщерите му е любимият спомен на Макгрегър от времето му с Мустанга.

"Заведох двете си малки момичета, Естер и Джамян, когато бяха доста малки - вероятно на седем или осем - по западния бряг на Шотландия, от Криф нагоре през Гленкоу и после Форт Уилям, а после завивате наляво и отивате до това невероятно малко градче, наречено Арисайг. Доста е красиво - мъничко, но не е толкова туристическо. Чичо ми Денис [Лоусън, актьорът] снима филма "Местен герой" на плаж там, наречен плаж Камусдарах. Когато стигнахме до Гленкоу, на всеки пет минути спирахме и сваляхме покрива, а пет минути по-късно трябваше да спрем и да вдигнем покрива, защото заваля. След това спирахме и сваляхме покрива. Искам да кажа, че беше просто шега. Но ако не валеше, исках покрива да бъде свален, както и те, знаете, бяха съвсем малки. И си прекарахме страхотно."

Това пътуване включвало и магически момент за тримата на връщане.

"Купихме куп неща за пикник и спряхме на страхотно място южно от Арисайг. Отбихме от пътя и намерихме място точно до морето. Беше абсолютно великолепно - прекрасен ден - да си направим пикник, а след това да се върнем в Мустанга и да продължим на юг беше страхотно. Беше брилянтна кола за подобни неща."

Въпреки всички дълги пътувания, верният му Мустанг го е подвел само веднъж, казва Макгрегър, когато стартерът е отказал, докато е вземал децата си от ваканционен лагер в Безансон, Франция, близо до швейцарската граница. Той е бил спасен от член на персонала, който също е притежавал класически Мустанг.

"Мислех си, мамка му, какво да правя? Намирам се в източна Франция. Тогава един човек излезе и каза: "Чакай", скочи в колата си, потегли към вкъщи, свали стартера от колата си и се върна след около 20 минути. Смених го и тя запали направо, а той каза: "Просто ми го изпратете обратно, когато се върнете в Лондон." Така че се върнах в Лондон, сложих го в картонена кутия и му го изпратих обратно. Мислех, че това е хубав момент със старата кола."

Макгрегър казва, че винаги се е отнасял с уважение към своя Мустанг поради възрастта му.

"Аз така или иначе съм малко такъв, но го карах доста деликатно, защото си мислех, че е много стар. Но сега имам кола, която е от 1937 г., така че знам какво е наистина стара кола. Жалко, че не бях настроил амортисьорите на Мустанга, нали знаете!"

Мустангът на Макгрегър ще бъде продаден на търг от Bonhams на предстоящия разпродаж Goodwood Revival, който е част от известния фестивал на историческите автомобили. Той самият не може да бъде там, тъй като ще плава от Обан в Шотландия до Рио де Жанейро за документален филм, но това вероятно е за добро, смята той.

"Вероятно просто ще си го купя обратно. Знам какъв съм! Най-добре ме дръжте настрана."

А освен това, неговият Мустанг заслужава да намери дом, където да се грижи за него и да се кара, казва Макгрегър.

"Трябваше да се откажа от него, защото просто нямам място за него. Имам хубава малка колекция от неща тук, в Шотландия, и просто чувствам, че някой друг ще я използва по-добре Доста съм добър в това. Нямам нищо против. Мисля, че ние сме просто доставчици на автомобили, нали знаете? Те всъщност не ни принадлежат, красиви стари коли. Ние просто се грижим за тях, докато ги имаме, а след това ги продаваме и се надяваме, че някой друг ще се грижи за тях. Но "Мулен Руж!" беше един от най-важните филми за мен - в кариерата ми и просто преживяването от него - така че като маркер за това, Мустангът е много специален за мен."