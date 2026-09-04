Britanica: Езикът се развива с постоянство, а не с кратки периоди на интензивно учене

За поредна година "Инвестор медия груп" и Dnes.bg ще съберат на едно място партньори, родители и деца дни преди началото на новата учебна година. За да участваме заедно в едно цветно приключение - Day Off: School Time. Освен много усмивки, забавления и игри с награди, събитието ще бъде полезно за семействата, които ще изпратят ученик тази година. Събитието ще бъде на 12 септември в свободното пространство пред HIT MAX Младост в София, а началото ще бъде поставено в 10:00 часа.

И тази година сред партньорите на Day Off: School Time е Britanica.

"За нас участието в Day Off: School Time е естествено продължение на това, което правим вече повече от 26 години - да бъдем близо до децата и родителите и да им помагаме да правят информиран избор за образованието си. Началото на учебната година винаги носи много въпроси - как детето да учи по-уверено, как да развива уменията си и как заниманията извън училище да бъдат едновременно полезни и мотивиращи. Харесва ни и самата идея на събитието семействата да могат на едно място да открият различни възможности, да разговарят директно със специалисти и да изберат това, което най-добре отговаря на нуждите на детето им. За нас е важно да сме част именно от такъв тип среда, която е отворена, практична и ориентирана към развитието на децата", казват от школата.

Защо да изберете Britanica?

Училището изгражда важна основа, но специализираната езикова школа може да даде повече време за активно използване на езика и много по-целенасочена практика. В Britanica децата не учат английски само като учебен предмет. Те го използват, за да говорят, да задават въпроси, да защитават мнение, да работят в екип, да слушат и разбират, да четат и пишат. Обучението е съобразено с възрастта и конкретното езиково ниво на ученика, което позволява да се работи последователно и да се надгражда с подходящо темпо. Много важна е и средата. Когато детето е в група от ученици с близко ниво, то има повече възможности да участва активно и постепенно да придобие увереност да използва английски, без постоянно да се притеснява дали ще допусне грешка.

"За нас крайната цел не е просто детето да знае правилния отговор на упражнението, а да може действително да използва езика", категорични са от Britanica.

В каква възраст е най-добре едно дете да започне да изучава чужд език?

Няма една магическа възраст, след която вече е късно, но ранният старт определено има своите предимства. При малките деца езикът може да бъде въведен много естествено чрез игра, песни, истории, движение и ежедневни ситуации. В ранна възраст основната цел не трябва да бъде детето да заучава граматични правила, а да свикне със звученето на езика, да разбира, да реагира и постепенно да започне да го използва. С възрастта начинът на обучение се променя, появяват се повече четене, писане, граматика и осъзнато учене. Затова по-важният въпрос от „Кога да започнем?“ е „Подходящо ли е обучението за възрастта на детето?“.

Когато методиката е правилно подбрана, английски може успешно да се изучава както от много малки деца, така и от ученици, които започват по-късно.

Обучение онлайн или физическо присъствие - кой курс е по-ефективен?

И двата формата могат да бъдат много ефективни. По-важни от самото място на обучение са качеството на преподаването, структурата на курса, постоянството и активното участие на ученика. Присъственото обучение дава много естествена социална динамика особено при по-малките деца. Те взаимодействат непосредствено с преподавателя и останалите ученици, участват в игри, движение и групови задачи. Онлайн обучението от своя страна е изключително добра възможност за ученици, които нямат достъп до подходящ курс в своя град или имат натоварено ежедневие. При добре организирани онлайн занятия учениците отново могат да говорят, да работят по двойки и в групи и да получават постоянна обратна връзка. Затова не бихме казали, че единият формат категорично е по-добър от другия. Най-ефективен е този, който е подходящ за конкретния ученик и който той може да посещава последователно и с желание.

Много реклами ни агитират да учим чужд език с изкуствен интелект. Удачен ли е методът и заплаха ли е ИИ?

Изкуственият интелект е много полезен инструмент и вече има своето място в изучаването на чужди езици. Той може да помогне за допълнителна практика, да даде идеи, да създаде упражнения или да позволи на ученика да тренира разговор в удобен за него момент, смятат от школата.

"Но инструментът не е равен на цялостен образователен процес. Особено при децата преподавателят има много по-дълбока роля. Той наблюдава кога детето разбира и кога просто повтаря, адаптира задачата, насърчава го, коригира грешките по подходящ начин, създава групова динамика и го учи да общува с реални хора. Езикът в крайна сметка е средство за човешка комуникация. Затова не разглеждаме изкуствения интелект като заплаха за добрия преподавател. По-скоро вярваме, че бъдещето е в разумното съчетаване на технологиите с професионалната работа на учителя. ИИ може да бъде отличен помощник, но педагогическата преценка, човешката връзка и способността да мотивираш един ученик остават незаменими", категорични са от Britanica.

Съвети за желаещите да научат или усъвършенстват езика си

На първо място да не отлагат, докато дойде "подходящият момент". Езикът се развива с постоянство, а не с кратки периоди на много интензивно учене, последвани от дълги паузи. Добре е всеки да започне от реалното си ниво, да си постави конкретна цел и да избере обучение, което ще може да следва последователно.

И бихме дали още един съвет - използвайте езика. Не чакайте първо да научите абсолютно всички думи и всички граматични правила, за да започнете да говорите. Четете, слушайте, гледайте съдържание на английски, задавайте въпроси, участвайте в разговори и приемете грешките като нормална част от ученето. Увереността не идва преди практиката. Тя идва именно благодарение на нея.