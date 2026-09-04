От дигитализация на процеси до AI решения: Как стажантите в Lidl оптимизират и пестят стотици часове работа

Със 17 реални бизнес проекта и близо 35% от участниците, които продължават кариерното си развитие в компанията, успешно приключи седмото издание на стажантската програма на Лидл България.

Обратната връзка на младежите показва, че 100% от тях одобряват културата на компанията и я определят като приятелска, прозрачна и насърчаваща, с комбинация от висок професионализъм и искрена подкрепа между колегите. Всички стажанти са категорични, че програмата напълно е отговорила на очакванията им и биха избрали Lidl за свой работодател в бъдеще, а над 98% биха я препоръчали на свои познати.

„Програмите на Lidl от години се утвърждават като ценна инвестиция в уменията на младежите за успешна интеграция на пазара на труда. Тази година надградихме стажантската си програма, за да дадем на участниците още повече стойност. Въведохме за тях специален пребординг, допълнихме традиционните обучения със специални мастър класове по теми като стратегическо планиране, вътрешно предприемачество и прилагане на AI, осигурихме им значими бизнес казуси, по които да работят, както и подкрепа на опитни ментори. Удовлетворени сме, че ежегодно интересът на студенти към програмата расте, а обратната им връзка и склонността за препоръки остава устойчиво висока”, каза Катерина Шопова, управител „Човешки ресурси” на Лидл България.

Високата добавена стойност на стажантската програма на Lidl е в разработването на иновативни проекти, които реално се въвеждат в компанията. Сред тях тази година са създаването на дигитална платформа за автоматизирано подреждане на нехранителните стоки в магазините, разработването на прототип с изкуствен интелект за анализ на близо 10 000 съдебни решения годишно, създаването на дигитален „Проектен компас“ в отдел „Недвижимости“, който заменя физически архиви и документи, създаване на дашбордове за проследяване на ключови показатели и др.

8 от стажантите тази година ще продължат да работят в компанията, за да внедрят напълно своите проекти. Всички младежи се включват и в Алумни клуба на участници в младежките програми на Лидл България.