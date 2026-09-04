Рангелова: Национална детска болница не е строена у нас, имаме нужда от подкрепа

Трусове около Националната детска болница - от създаването на инвестиционната компания през 2020 година до днес ръководството е сменяно общо шест пъти. Преди дни беше рестартирана обществената поръчка за изграждане на болницата.

"Трябва да изясним понятието "рестартиране на проекта", защото за мен това всява една голяма неяснота. Министър Ивкова каза, че проектът се рестартира, а моето разбиране е, че би трябвало да се рестартира създаването на обществената поръчка. Това са две много различни неща. И ако ги разгледаме поотделно, единият вариант, бих казала, е положителен - този с рестартирането на тръжната процедура, тъй като ние именно за това настоявахме още преди няколко месеца, когато с Обществения съвет дадохме пресконференция", каза Надежда Рангелова от Обществения съвет за изграждането на болницата за "България сутрин".

Тя припомни, че това бе и причината за подаването на оставката миналата година.

"Другият вариант е рестартиране на проекта отначало. Слушайки и анализирайки всичко, което беше казано по темата от управляващите през последните дни, започвам да имам известни подозрения, че се върви и в тази посока. Когато от човек, който по никакъв начин не е навлязъл в дълбочина и няма компетентността да коментира броя на тези операционни, без да се е запознал с цялата документация, се чуе, че проектът е разхищение и че 20 операционни са много, това звучи плашещо", допълни Рангелова в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Ако ние се върнем на етап ново задание, това означава, че сме загубили последните 3 години безвъзмездно. Изказванията на министър Ивкова за Националната детска болница са едни от най-адекватните до момента. Тя посочва доста пропуски и проблеми в процеса на работа както на здравно инвестиционната компания, така и на самото министерство. Силно се надявам рестартът да касае единствено и само заданието за проектиране", поясни събеседничката.

По думите ѝ един от най-големите проблеми по изграждането на Националната детска болница е липсата на съобразяване с експертната оценка на част от директорите на компанията и управляващите в министерството.

"Има един ключов въпрос - ще се появи ли един експертен и компетентен състав в Министерството на здравеопазването, или в здравно инвестиционната компания, който да управлява този проект професионално. Нека си дадем ясна сметка, че такава болница не е строена от съществуването на нашата страна, и нека да разберем, че имаме нужда от подкрепа и експертиза", категорична е тя.