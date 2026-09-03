Увеличение на клиничните пътеки, 20% от нея ще е за медицинския персонал

Националната здравноосигурителна каса предлага увеличение на клиничните пътеки с 10% от 1 септември.

От Касата предлагат още 20% от стойността на пътеката да отива за медицинския персонал, включително и за лекари специализанти.

"И двете предложения са положителни. От една страна - повишаването на стойностите на клиничните пътеки ще даде въздух на лечебните заведения и ще даде възможност да изпълняват по-добре функциите си. Големият проблем, който съществуваше досега със заплатите на сестрите и специализантите, до известна степен ще бъде решен. Доколкото разбрах, това предложение е добре прието и от БЛС. Това е другият партньор в преговорите и най-вероятно ще се стигне до взаимно решаване на този проблем", каза бившият директор на "Пирогов" доц. Спас Спасков в студиото на "България сутрин".

По думите му клиничните пътеки в България се ползват основно като метод за разпределение на парите, които ще отиват към болниците.

"Ако погледнем в исторически план - някога болниците бяха финансирани бюджетно, даваше се някаква сума и болницата трябваше да издържи с тази сума цялата година. Разпределението на парите се извършваше вътре в болницата. По-късно започна стремеж към това плащане, което е свързано с обема на дейността, която извършва болницата, и първоначално се плащаше на базата само на болестите, които се лекуват", допълни Спасков в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Другият метод, който беше предлаган - диагностично свързаните групи, щеше да изисква по-голям финансов ресурс. Нямаше да стигат парите, които са в Здравната каса за разплащане на дейността. За болниците това беше изгодно, тъй като щяха да постъпват повече средства. Но трябва да има баланс. А що се отнася до това дали ще има някакви злоупотреби - няма механизъм на преразпределение на пари, при който да не съществуват модели на злоупотреби", поясни гостът.

Свързани статии Болниците искат ръст от 25% на цените на клиничните пътеки

Той подчерта, че във всички институции, при които има преразпределение на парите, има структури, които извършват контрол.

"Това, което забелязвам в последно време - появата на новите технологии започва да улеснява този контрол. Едно от нещата, които скоро бяха направени, е съпоставяне на два много големи масива от данни. Едните са лежащо болните в страната, а другите - хората, които посещават игрални домове. И се засече, че има много такива посещения. Санкцията не трябва да бъде в посока на болницата, тъй като тя не е затвор, който да прихване пациентите и да ги държи само в нея, по-скоро трябва да се търси друга форма на санкция", коментира още доц. Спасков.

Според него чрез новите технологии се създават изключително добри възможности за контрол.

"Ще се направи опит да има контрол върху формирането на работните заплати. Разбира се, правилно е да бъдат определени т.нар. минимални възнаграждения за категориите персонал и да се следи дали се спазват тези параметри. Това е във възможностите на Здравната каса, но това е добре, защото по този начин може да се регулира структурата на фонд "работна заплата" от НЗОК. Другото, което се предприема от Касата, е да се даде възможност специализантите да извършват повече дейности, така че да заработват тези повече пари, които ще получат", заключи той.