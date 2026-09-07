Кръгът около Кастро е в кубинската драма за наследяването на престола

Слуховете, че Кастро тайно изживява последните си часове, са почти толкова стари, колкото самата кубинска революция. Фидел Кастро веднъж се пошегува, когато беше на 70 години, че от 50-те години на миналия век насам има толкова много истории за неговата кончина, че когато неизбежното най-накрая се случи, "никой няма да повярва".

Когато най-накрая почина у дома през 2016 г. на 90-годишна възраст, слуховете за последните му часове се прехвърлиха върху по-малкия му брат, с периодични твърдения, че краят е близо. Миналата седмица базираният в Маями вестник "Диарио Лас Америкас" съобщи на първа страница, че неговите "източници" в Хавана са научили, че Раул Кастро, 95-годишният бивш кубински президент, е тежко болен и на животоподдържащи системи след инсулт.

Това не беше вярно. В събота разширено бюлетин по държавната телевизия показа генерала, присъстващ на годишнина от службата за държавна сигурност, ходещ без подкрепа и изглеждащ забележително жизнерадостен за напредналата си възраст.

"Той има телосложението на бик", призна кубинският активист в изгнание Кристиан Креспо. "Раул е с нас от доста дълго време."

Трескавият интерес към здравето на Кастро не е чисто болезнен

Той е свързан с важния въпрос какво може да се случи, след като човекът, смятан за "кръстник" в разклатения режим, си отиде.

"Докато Раул е жив, съществува един вид мафиотска семейна лоялност", казва един чуждестранен бизнесмен, базиран в Хавана, пред The ​​Times. "След смъртта му ще има борба за наследяване."

Кастро няма официална титла в кубинското правителство. Той се оттегли първо като президент през 2018 г., а след това и като лидер на комунистическата партия три години по-късно. В репортажа си в събота държавната телевизия го нарече с почетното "лидер на революцията".

На теория, когато той почине, еднопартийната комунистическа държава ще проведе погребение, ще обяви период на траур и след това ще продължи както преди.

Но истината е, че Раул Кастро, брат по оръжие на Фидел Кастро от основаването на въоръжената революция в началото на 50-те години на миналия век, никога не се е пенсионирал.

"Той официално не е бил на власт от дълго време, но мисля, че всички знаем, че всяко значимо решение се нуждае от неговото одобрение", отбелязва Майкъл Бустаманте, доцент по кубински и кубинско-американски изследвания в Университета на Маями.

Кубинците имат друг начин да опишат човека в сянка, чиято благословия е необходима за всяко правителствено действие. Те го наричат ​​"Аятолахът".

Има ясни доказателства за неговото мрачно задкулисно присъствие, докато Куба се олюлява от затегнатите санкции и петролната блокада, наложена от администрацията на Тръмп, която не крие надеждата си, че смяната на режима е неизбежна на комунистически ръководения остров.

Режимът в Хавана ускори серия от икономически реформи - всички те дават повече пространство на частния бизнес, докато се опитва да избегне пълен икономически колапс. Когато тези реформи бяха представени на извънредното пленарно заседание на Централния комитет на Комунистическата партия през юни, на делегатите и телевизионните зрители беше показано писмо с подписа на Кастро за съгласие. Целта беше да се изясни напълно, че значителното намаляване на държавния контрол има неговото почти божествено одобрение.

Преди да поеме поста президент през 2008 г., след като Фидел Кастро се оттегли поради влошено здраве, Раул Кастро е бил министър на отбраната на Куба - от 1959 до 2008 г. Той също така стои зад основаването през 1995 г. на военния конгломерат, известен като Gaesa, който има за цел да постави военната ефективност и експертиза зад управлението на икономиката. Gaesa сега контролира поне 40% от кубинската икономика и се разглежда като сянка на държавата в държавата.

Кастро е успял да изгради все по-сложна мрежа от взаимоотношения между роднините си, партията, Gaesa и правителството

"Той действа като решаващ фактор, когато има конфликти. Конфликти между Gaesa, и някое гражданско министерство или конфликт между министерството на вътрешните работи и въоръжените сили", казва Орландо Перес, роденият в Куба професор по политически науки в Университета на Северен Тексас в Далас.

Това представлява болезнения проблем кой ще ръководи това гнездо на взаимоотношенията, след като Раул си отиде, и кой наистина ще държи властта.

Едно внимателно наблюдавано име е Раул Гилермо Родригес Кастро, 42-годишният внук на Кастро, известен с детския си прякор "Ел Кангрехо" или "Ракът" - препратка към факта, че е роден с допълнителен пръст на едната си ръка.

Официалното му звание е полковник в Министерството на вътрешните работи и в продължение на много години е бил бодигард на дядо си. Той се появи, в униформа, на видно място по време на новинарския репортаж в събота, показващ как Кастро посещава президентския екип за сигурност.

Родригес Кастро е провеждал срещи с американски представители; има някои спекулации, че САЩ може дори да го видят като бъдещ лидер. Той изглежда е прокапиталистически настроен по отношение на поведението и маниерите си - носи дизайнерски дрехи, вечеря в най-добрите ресторанти в Хавана и каза пред US Today в интервю през юли, че мечтае за Куба с "толкова много просперитет, че е трудно да си представим".

Друга също толкова противоречива фигура, дебнеща в сенките, е чичото на Родригес Кастро и единственият син на Раул Кастро, Алехандро Кастро Еспин, известен като "Ел Туерто" или "Едноокият", тъй като е получил травма на окото по време на военно обучение в Ангола. Полковник с разузнавателен опит, той е представлявал баща си по време на тайните дискусии, довели до сближаването с Вашингтон по време на администрацията на Обама през 2014 г.

Друг член на семейството, който е следен отблизо, е Оскар Перес-Олива Фрага, правнук на Фидел и Раул Кастро. Той е заместник министър-председател и министър на външната търговия и има предимството, че е вътрешен човек на Кастро, без фамилното си име. Това може да го направи по-приемлив за общността на изгнаниците, ако има лидерска роля в бъдеща Куба.

От онези, които не са от клана "Кастро", Мануел Мареро Крус е една от фигурите, които се смятат за вероятен наследник. Той е министър-председател, откакто постът беше възстановен през 2019 г. Полковник, той има връзки както в Gaesa,, така и в партията и се смята, че е близък до Родригес Кастро.

Най-уязвимото от имената, които се споменават, е настоящият президент Мигел Диас-Канел, който е първият човек, който не е Кастро, заемащ поста от 1959 г. насам. Технократ с безизразен глас, той е широко обвиняван, може би отчасти несправедливо, за това, че не е намерил решение на безкрайните прекъсвания и недостиг на електроенергия, които са част от ежедневието на милиони кубинци. Неговият твърдолинейн подход по време на масовите протести през 2021 г. доведе до стотици арести и само допринесе за непопулярността му, особено сред по-младото поколение.

"По-младият Раул вероятно би го отхвърлил", казва Перес.

Мнозина в Куба призовават за предпазливост на фона на всички спекулации

"Всичко това ми напомня за времето, когато Фидел избледняваше", казва един академик, базиран в Хавана. "Имаше големи надежди, но след това хората бяха разочаровани, защото в крайна сметка нищо не се случи. Истината е, че тези момчета вероятно ще ни надживеят всички."