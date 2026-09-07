Иранските футболистки, които дезертираха: Може повече да не видим семействата си

Две ирански футболистки, обявени за "предателки" от страната си, защото са поискали убежище в Австралия по време на международен турнир, разказаха за страховете си, че никога повече няма да видят близките си.

34-годишната защитница Атефех Рамезанизаде и 22-годишната полузащитничка Фатемех Пасандиде избягаха от хотела на отбора си под полицейска закрила по време на Купата на Азия за жени през март, след като отборът беше критикуван от режима за отказа си да изпее националния химн.

Двете футболистки вече са австралийски гражданки и градят нов живот в Бризбейн, споделиха те пред австралийския новинарски оператор Nine. Пасандиде каза в предаването "60 минути", че "може никога повече да не може да види семейството си" заради решенията си да не пее химна и след това да приеме предложението за хуманитарна виза, за да остане в Австралия.

"Но не можех да си позволя да бъда безразлична, докато толкова много млади хора бяха убивани от този режим", каза тя във връзка с репресиите на иранското правителство срещу протестите тази година. "Не можех да мълча, въпреки че много ми липсваше семейството ми."

Бащата и братът на Пасандиде остават в Иран

Тя каза, че е избягвала директен контакт с тях, защото не е "искала да излага живота им на опасност".

"Чувам, че са добре. Опитвам се да получавам актуализации от хората около тях. Но се надявам в Иран да настъпи промяна, за да мога да ги видя отново. "Единственото нещо, в което вярвам, е, че бруталността никога няма да продължи вечно."

Рамезанизадех каза, че "най-голямата ѝ мечта е да може да се върне в Иран, но при различни обстоятелства. Когато ситуацията в Иран се промени и народът на Иран е щастлив и процъфтяващ, тогава ще се върна и ще видя семейството си."

Тя говори за това колко "ужасена и тревожна" е била след последния им мач в турнира, тъй като спекулациите дали ще се опитат да поискат убежище нарастваха. Общо на седем ирански играчи беше предложена възможността да останат в Австралия, но силният натиск на режима върху близките им у дома принуди петима да се върнат.

"Беше смесица от чувства", разказа Рамезанизадех. "В нощта, в която взехме решението, никой от нас не спа до 5 сутринта. Все още бяхме в пълен шок. Не знаехме дали постъпваме правилно. Притеснявах се какво ще се случи с тях и с мен. Отборът беше като моето семейство и се чувствах сякаш ги напускам."

Двете състезателки получиха австралийско гражданство миналия месец. Сега те тренират с клуба от Бризбейн "Уинъм Уулвс", работят за възстановяване на футболните кариери, които са оставили зад гърба си, и учат английски език.

На въпроса да опише какво ѝ е дала Австралия с една дума, Пасандиде отговори: "Свобода".