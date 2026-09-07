С удобна амнезия за зверствата, Сърбия погреба "Касапина от Босна" като герой ВИДЕО

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Вместо да преместят телата на мъртвите мюсюлмански мъже от пътищата, където са били убити, сръбските шофьори на дървен материал от горските блокове извън Сребреница просто са ги прегазвали. Те са смилали труповете в коловозите и калта, сякаш, недоволни от смъртта им, са искали да унищожат физическите им форми.

Беше лятото на 1996 г. Босненската война беше току-що приключила. Екипи от криминалисти и разследващи военни престъпления се опитваха да локализират и ексхумират масовите гробове около Сребреница след клането там предходното лято. Под мистриите им, тънки слоеве почва бързо разкриха първите от хилядите мъртви мъже, повалени един върху друг: ред след ред, колона след колона, с вързани ръце, със завързани очи, простреляни с картечници в гърба.

⚰️ Ratko Mladić was buried with military honors in Serbia — a war criminal convicted of genocide Thousands of people came to bid farewell to the former commander of the Army of Republika Srpska, widely known as the “Butcher of Bosnia.” He was buried at Topčider Cemetery in… pic.twitter.com/QN22Iqemi9 — NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2026

Горите и полетата бяха пропити със смърт, а летният въздух все още вонеше на човешка плът

Масови гробове имаше навсякъде по полетата, по края на горите и по горските поляни. Не всички мъртви бяха загинали като затворници и не всички бяха войници.

Клането започна, когато колона от около 12 000 мъже, включително босненски мюсюлмански войници, но и хиляди невъоръжени цивилни, се опитаха да избягат от анклава Сребреница, защитено от ООН убежище, след като беше превзето от босненските сръбски сили под командването на генерал Ратко Младич, който почина през август на 84-годишна възраст.

Бегълците направиха отчаян опит да преминат през сръбските линии, за да достигнат безопасността в контролираната от босненското правителство територия близо до Тузла, на 55 км на северозапад. По маршрута те са били нападнати от засада и обстрелвани, а дори година по-късно много от телата им са лежали сред дърветата или по релсите, където са паднали.

Всички, които са се предали, са били екзекутирани. Някои са починали сами. На едно кръстовище, скелет в костюм на райета е всичко, което е останало от мъж, вързан за бетонен стълб с бодлива тел.

Това са подробности за геноцида, обвинението, по което Младич, наред с присъдите за престъпления срещу човечеството и военни престъпления, е признат за виновен и осъден на доживотен затвор през ноември 2017 г. от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ).

Етническо прочистване, концентрационни лагери, обсадата на Сараево, изнасилвания и кланета

Под командването на Младич, бруталността на босненските сръбски сили вече беше печално известна, когато войските му достигнаха апогея на своята диващина в Сребреница, убивайки над 8000 души. От началото на босненската война през 1992 г. името на командира на босненските сръбски сили се произнасяше със смесица от страх и отвращение сред мюсюлманското и хърватското население, които имаха най-много от какво да се страхуват от бича на неговите обсади и офанзиви.

В Сараево, обсадено от хората на Младич, жителите се скитаха по улиците и алеите в търсене на храна и вода повече от три години, "ловувани" от сръбски снайперисти, удряни от противовъздушните оръдия, минохвъргачките и тежката артилерия на Младич.

Докато изпитанието в града приключи, над 10 000 души бяха мъртви. Мъже, жени и деца, стари и млади, бяха застреляни, докато бягаха.

200.000 Menschen nahmen Abschied von General Ratko Mladić. 🫡 Der ehemalige Kommandeur der bosnisch-serbischen Armee starb in einem UN-Gefängnis in Den Haag, wo er eine lebenslange Haftstrafe verbüßte. In den letzten Wochen hatte Mladić, der 84 Jahre alt war, ernsthafte… pic.twitter.com/I2JBAk8IVa — RUSSNiUS 🇷🇺 (@vladi2726) September 7, 2026

Въпреки че подробностите за престъпленията на Младич бяха толкова внимателно документирани, не само от журналисти в Босна по това време, но и в множеството свидетелски показания и доказателства, съхранявани в архивите на МТБЮ в Хага, не би трябвало да е изненада, че геноциден престъпник, известен като "Касапинът на Босна", сега е толкова широко почитан в Сърбия и другаде.

Тъй като той беше почитан от хиляди опечалени на погребението му в Белград в понеделник, времето е замъглило престъпленията на генерала. Изминаха 31 години, откакто войските на Младич убиха хиляди мюсюлмани в Сребреница. Доверието в институциите на международното правосъдие, наследници на МТБЮ, е под атака, осъждано и осмивано навсякъде, не на последно място от САЩ.

Историческото съгласие между Европа и САЩ, съществуващо от Нюрнберг насам и което в крайна сметка допринесе за осъждането на Младич за геноцид в Хага, очевидно липсва по отношение на Газа. Сега войната изобилства, както и военните престъпления, а ислямофобията е във възход.

Името на Младич е възхвалявано от крайнодесни групировки по целия свят. Десни терористи като норвежеца Андерс Брайвик и новозеландеца Брентън Тарант прославят името му в своите писания, а идеологиите им са вдъхновени от неговите погроми и кланета на мюсюлмани.

А що се отнася до сърбите?

За някои касапинът от Босна завинаги е бил герой, паметта за него е била свързана с чувство за национална идентичност, което е изкривило понятията за жертви и извършители, за защитници и престъпници.

Сред други, винаги е имало умишлена и удобна амнезия около фактите от близката история, продължение на същата небрежна небрежност, която е позволила на сръбските шофьори на дървени камиони да затрупват останките на мъртви мюсюлмани в калта преди 31 години.

Днес, Младич беше изпратен в последния си път като герой от сърбите. След пристигането на шествието на гробището "Топчидер" и отслужването на заупокойна служба Младич беше погребан с военни почести.

Преди погребението почетният взвод произведе три залпа. По-рано, около 12:00 часа, започна опелото, отслужено от сръбския патриарх Порфирий в съслужение с епископи на Сръбската православна църква. Патриархът произнесе и слово по време на церемонията.

След опелото военнослужещи изнесоха ковчега с тялото на Ратко Младич от църквата, а шествието се отправи към гробището "Топчидер". Колоната беше охранявана от полицейското интервенционно звено. Мерките за сигурност бяха засилени и бяха ангажирани всички служби.

🇷🇸 “Bosna Kasabı” Ratko Mladiç, bugün Sırbistan’da defnedildi! Ama mesele sadece onun toprağa ya da tarihin karanlık sayfalarına gömülmesi değil, ölümünden sonra yaşanan utanç verici olaylar dizisi… 📍Bosna Hersek’te Sırp nüfusun yoğun yaşadığı birçok şehirde anma yürüyüşleri… pic.twitter.com/tQtqVp48FE — BalkanNews Türkçe (@BalkanNewsTR) September 7, 2026

Малко преди 12:00 часа входът към църковния двор беше затворен за посетители. Хората, които не успяха да влязат, проследиха опелото на видеоекран. Хиляди граждани се събраха пред църквата още рано сутринта. Сред присъстващите беше и синът на сръбския президент Александър Вучич - Данило Вучич.

На церемонията присъстваха и множество министри от правителството на Сърбия - министърът на отбраната Братислав Гашич, министърът на правосъдието Ненад Вуич, министърът без портфейл Ненад Попович, министърът на културата Никола Селакович, министърът на публичните инвестиции Дарко Глишич и министърът на труда, заетостта, ветераните и социалните въпроси Милица Джурджевич Стаменковски.

Руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко също отдаде почит на Младич.

Лидерът на управляващата коалиция в Република Сръбска Милорад Додик също дойде да отдаде почит на Младич, както и кметът на Баня Лука Драшко Станивукович. Сред присъстващите бяха още председателят на Новата демократическа партия на Сърбия Милош Йованович, Александър Вулин и Даница Груичич.

След церемонията колона се отправи към гробището "Топчидер", където Младич беше погребан до дъщеря си Ана.

По сръбската проправителствена частна телевизия "Информер" прякото предаване на възпоменателната церемония беше изпълнено с възхвали.

"Пише се история", заяви един от коментаторите по телевизията по време на продължителното пряко предаване, в чийто ъгъл беше поставен образът на Младич.