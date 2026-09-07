Тийнейджъри подражават на Стоян Колев

Петима тийнейджъри се редуват да блъскат с глави вътрешното тяло на климатик, докато накрая успяват да го съборят от стената - смущаващ клип, разпространен във Facebook, отново постави въпроса докъде може да стигне подражанието на опасно поведение в социалните мрежи. Видеото се появи само часове след новината за ареста на бургаския инфлуенсър Стоян Колев във Валенсия, пише "Телеграф".

Именно Колев от години е свързван с подобен клип, в който сам напада климатик в стая, докато телефонът му записва изпълнението.

В новото видео петте момчета се приближават едно след друго до монтирания на стената уред и се опитват да го изкъртят с удар с глава. Зад камерата се чува момичешки смях, което подсказва, че клипът вероятно е заснет от шести човек. Всеки следващ опит е посрещан като своеобразно предизвикателство, а последният от младежите в крайна сметка успява да свали климатика от стойката.

Реакцията след това е показателна - приятелите му го поздравяват и потупват, докато самият той, макар да се усмихва, се държи за главата. Няма данни дали е получил травма. Не е известно и къде точно е заснето видеото, нито кои са участниците в него.

Паралелът със Стоян Колев идва от негов стар запис, който от години циркулира в интернет. На него той е сам в помещение, оставил е телефона да снима, качва се върху диван и под звуците на музика започва да рита и удря климатик, докато уредът не пада. Именно този тип демонстративни изпълнения се превърнаха в част от онлайн образа му и му донесоха сериозна популярност сред млади последователи.

Не може да бъде доказано, че петимата тийнейджъри са извършили действието непосредствено заради Колев. Сходството между двата клипа обаче е очевидно, а спорът под публикацията бързо се насочи към въпроса кой носи отговорност, когато подобно поведение започне да се копира от непълнолетни. Част от коментиращите обвиняват инфлуенсърите, други смятат, че основната отговорност е на родителите и средата, в която децата растат.

Междувременно сагата около самия Стоян Колев стигна до развръзка в Испания. Той бе задържан късно на 4 септември във Валенсия от испанската Национална полиция, а МВР потвърди ареста пред БНР. Испанските власти са действали по информация и адрес, предоставени от българската полиция. Колев бе издирван, след като напусна жилището си в Бургас въпреки наложения домашен арест и премахна електронната си гривна.

До бягството му се стигна след наказателно производство в Пазарджик. Според прокуратурата Колев вече е предаден на съд за две прояви на хулиганство - агресивно шофиране и размахване на пневматична пушка на АМ "Тракия" на 16 юни, както и за непристойно поведение в Съдебната палата в Пазарджик на 19 юни. Срещу него има обвинение и за управление на автомобил след употреба на кокаин, потвърдена с химико-токсикологично изследване.

След като Колев наруши домашния арест, съдът промени мярката му на „задържане под стража“ в негово отсъствие. Арестът във Валенсия сложи край на издирването, но появата на клипове, наподобяващи негови стари изпълнения, показва, че онлайн следата, която оставя подобно съдържание, може да продължи много по-дълго от един лайф или един профил в TikTok.