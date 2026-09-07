Какво съдържа мирния план на Тръмп за войната в Украйна?

Руски медии публикуваха подробности за предполагаем мирен план за Украйна, за който се твърди, че е разработен от представители на американския президент Доналд Тръмп. Според украинския портал Glavcom, който цитира тези доклади, проектът предвижда, наред с други неща, частично изтегляне на украинските войски от Донбас, както и създаването на буферни зони под егидата на ООН. Освен това Украйна трябва да закрепи неутралитет в Конституцията си и да се откаже, чрез референдум, от насилственото възстановяване на въпросните територии.

Основните точки на предполагаемия мирен план:

Пълно прекратяване на огъня;

Референдум и предсрочни избори в Украйна;

Ограничаване на украинските въоръжени сили;

Оттегляне на Украйна от членството в НАТО;

Изтегляне на украинските въоръжени сили от определени части на Донбас и определени части на Запорожка област, където ще бъде разположен контингент на ООН.

Пакетът от мерки представлява обща рамка, предназначена за ефективно замразяване на конфликта, преди да се премине към политическо уреждане.

Една от предложените мерки би изисквала от украинските сили да напуснат частта от Донбас, която все още е под техен контрол. Като част от същото споразумение Русия би се ангажирала да не разполага войските си в този район. Следователно планът би могъл да се приложи към агломерацията Славянск-Храмацк, чиито градове все още се контролират от украинската армия.

Двете страни ще бъдат разделени от буферна зона, контролирана от контингент на ООН. Подобен механизъм се предлага и за част от Запорожката област, като украинската юрисдикция над тази територия ще остане в сила.

Друго важно условие се отнася до бъдещата външна политика на Украйна

Страната ще трябва да формализира статута си на необвързана страна и да се откаже от членството в НАТО на конституционно ниво. След това ще се проведат референдум и избори, а новите украински власти трябва да подпишат пълноценно мирно споразумение с Русия.

Документът ще бъде ратифициран чрез специална процедура с участието на Организацията на обединените нации.

Тръмп потвърди, че администрацията му има свои собствени предложения за прекратяване на конфликта, като същевременно отбеляза, че самата основна идея не е нова. Той определи Кушнер и Виткоф като силни преговарящи, изпратени в Киев, за да определят дали може да се постигне напредък.