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Кандев: Без вярата в Бога, сме заникъде

Той целуна ръка на митролит Йоан пред паметника на ген. Иван Колев в Добрич

07.09.2026 | 18:27 ч. 4
Кандев: Без вярата в Бога, сме заникъде

"Разговор с духовните лица винаги е много полезен, защото без вярата в Бога, сме заникъде. Трябва да зачитаме вярата", каза Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент, след като целуна ръка на митролит Йоан пред паметника на ген. Иван Колев в Добрич. Той му предаде и поздрави от Неврокопския митрополит Серафим.

"Героите винаги са необходими. Да оставим историята. Да говорим за онези хора, които дават добър пример в обществото - това са героите. И днешното време има своите герои", каза Кандев.

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Пред паметника на ген. Иван Колев той заяви, че е в Добрич, за да отдаде почит на генерала и на загиналите в Добруджанската епопея.

Кандев се поклони и на мемориала в село Козлодуйци.

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Тагове:

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